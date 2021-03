Filippa K verkleint opnieuw voetafdruk op het milieu met het Zweedse Wol Initiatief

Filippa K optimaliseert hiermee haar duurzame Zweedse wollen trui én bekroonde supply chain

Amsterdam, 11 maart 2021 - Het is een voortdurende inspanning op het gebied van duurzaamheid die Filippa K drie jaar geleden begon, toen er een manier ontdekt werd om juist van afval een grondstof te maken. Hun missie als merk is om een beweging van bewuste consumptie te stimuleren, en dat blijven ze doen door middel van innovatieve oplossingen. Zo werden duizenden tonnen wolbijproduct van Zweedse boerderijen weggegooid. Om dit probleem op te lossen, werkte Filippa K samen met lokale en Europese leveranciers om een volledig nieuwe toeleveringsketen te creëren. De uitkomst: bijproduct dat tegenwoordig dient als grondstof voor nieuwe kleding.

De bedrijfsprocessen van Filippa K zijn op deze manier volledig traceerbaar en beschermen het dierenwelzijn. Op deze manier kunnen merken hun wol dichter bij huis kopen in plaats van over de hele wereld het benodigde materiaal te importeren (In 2020 ontving Filippa K hiervoor de Draper’s Sustainable Fashion Award for Best Supply Chain Initiative). Dit jaar is de unisex Max Sweater, gemaakt van 100% Zweedse wol, terug. De gezamenlijke inspanning van het opgeschaalde project heeft geresulteerd in een hoeveelheid van 300 stuks (vergeleken met 100 vorig seizoen). Zo kunnen steeds meer consumenten kennismaken met dit duurzame en lokale kledingstuk. Dit bevordert de duurzaamheidsmissie van Filippa K waar het bedrijf naar streeft in zowel de industrie als de gemeenschap.

“Als je Zweedse wol koopt, weet je dat het dierenwelzijn centraal staat. Ik denk dat dit feit Filippa K's Zweedse wol uniek maakt. Ik ben trots op mijn schapen en blij dat de wol op deze manier herbruikbaar is. Daarnaast kan de wol die nu twee keer per jaar wordt geschoren ten behoeve van het dier, worden gebruikt voor het maken van kleding. De reden voor mij om schapen te houden, gaat heel erg over de biodiversiteit en het open houden van het landschap."

Johan Löwhagen, de eigenaar van de boerderij Gunnarshult Norrby in de Zweedse hooglanden van Småland.

Het verhaal achter het project omvat gepassioneerde leveranciers die Filippa K's visie op een duurzamere toekomst delen. Drie familiebedrijven op het Zweedse platteland leveren de wol aan een washuis in Gotland dat gespecialiseerd is in het lokale materiaal. Ze bereiden de wol voor om tot garen te worden gesponnen in Italië, in een fabriek met meer dan 15 jaar ervaring heeft met deze lokale traditie. Ten slotte wordt het garen naar een breifabriek in Roemenië gestuurd - een partner van de garenfabriek die sinds 1997 actief is. Dit proces resulteert in een aanzienlijk verminderde impact op het milieu, dankzij een toeleveringsketen die 75% korter is dan een typische trui van merinowol (met een overspanning van 5.268 km, vergeleken met 21.310 km).

"We zijn er trots op de Zweedse wolindustrie nieuw leven in te blazen en deze bron aan te bieden als alternatief voor wol van "verder weg", zoals Australië of Zuid-Afrika. De door ons ontwikkelde toeleveringsketen is bekroond omdat het een lokale hulpbron verbindt met bestaande Europese leveranciers, waardoor de CO2-voetafdruk wordt verkleind. "

Jodi Everding, Filippa K Fabric, Trim en Sustainability Manager

De editie van de Zweedse wollen trui dit seizoen is een unisex-ontwerp met een charmante oversized

fit. Geproduceerd in een reeks van 300 stuks, exclusief verkrijgbaar op filippa-k.com voor €225.