G-Star RAW introduceert Festival Shirts: ontworpen tijdens de lockdown, dromend van festivals en exotische oorden

Stoffen in frisse kleuren die perfect zijn op een warme zomerdag. De collectie Festival Shirts is gemaakt van zachte, duurzame tencel. Ieder shirt is voorzien van een opvallende print, waarbij inspiratie is geput uit uiteenlopende onderwerpen: van zeewezens tot Art Deco. De op de jaren vijftig geïnspireerde kragen en rechte pasvorm sluiten aan bij de voorgaande stijlen binnen het G-Star Raw archief.

Zwembroek gemaakt van 100% gerecycled polyester

Combineer een Festival Shirt met een van de G-Star RAW zwembroeken voor de ultieme zomerlook. De prints van deze collectie zijn een combinatie van handgetekende maritieme illustraties, industriële schetsen en contrastrijke kleurencombinaties. De zwembroeken zijn gemaakt van 100% gerecycled polyester.