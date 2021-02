Gabbiano Collectie Fall Winter 2021

Deze winter brengt Gabbiano een volledige mannencollectie die zich focust op comfort, gelaagdheid en veelzijdigheid. Comfort & veelzijdigheid zijn voor ons belangrijke aspecten die ervoor zorgen dat de gehele collectie een aangenaam & relaxed gevoel uitstraalt. Voor elk moment van de dag, of het naar kantoor of thuiswerken is, gezellig naar familie of een dagje vrij op de bank. Wij bieden de geschikte outfit! Het succes van onze collecties is het balanceren van onze unieke identiteit, hoogwaardige kwaliteiten en het creëren van de perfecte pasvorm. Bij Gabbiano geloven we in goede kwaliteit en weten we dat elk klein detail belangrijk is.

Deze keer leidt onze journey ons naar London. We zijn aangetrokken door deze gigangtische metropool. Stedelijke details zoals verkeersborden en straatnaam-borden zijn inspiratie voor de graphics en applicaties. Om innovatief te blijven met onze collecties reizen we voor inspiratie naar grote steden. Elke stad heeft een unieke balans tussen natuur en architectuur die wij combineren om onze unieke thema's te creëren. De Gabbiano-man is een vrije man die houdt van reizen en het ontdekken van nieuwe plaatsen. Zijn dagen zijn gevuld met plezier en actie, thuis, op het werk of onderweg naar zijn volgende bestemming. Hij volgt de menigte niet, maar creëert zijn eigen reis.

Dit is ‘The urban way of life’. Dit is GABBIANO.

Gabbiano Winter 2021 start met een overgangs-look die ons herinnert aan de vorige zomer en ons tegelijkertijd voorbereidt op het nieuwe winterseizoen dat komen gaat. Deze collectie bestaat zoals gewoonlijk uit t- shirts, polo’s, sweaters, breisels, overhemden, vesten en broeken. Nieuw deze levering is een sportieve combi-set van een comfortabele jersey interlock, bestaande uit een hoodie of hoodie-zip en een relaxed jogger. Deze keylook is te combineren met onze bodywarmer en wordt aangeboden in twee commerciële basiskleuren. Daarnaast zullen de trend kleuren zoals Solar Yellow, Island Green, Coral en Palace Blue de collectie een fris en vernieuwend karakter geven.

De tweede levering bereidt ons voor op de herfstperiode. Waan je door het drukke stadscentrum van London. Neem de ‘underground’, zoals de metro daar heet en verken de stad. De zomer is echt voorbij. Het wordt tijd voor laagjes om beschermd te zijn tegen de kou. Naast onze polo’s, sweaters, knits, overhemden, vesten en broeken introduceren wij een pakket (checked) flannel overshirts. Deze overshirts zijn de trend van dit seizoen en creëren een veelzijdige gelaagde look. Heb jij het toch een beetje fris? Gooi dan simpelweg een overshirt over een coltrui of hoodie en je kunt er weer warm en stijlvol tegenaan. De verzadigde herfstkleuren Dusty Petrol, Brick Orange, Sailor Blue en Burnt Red zijn gemakkelijk te combineren met onze basiskleuren zodat er eindeloos nieuwe looks kunnen worden gecreëerd.

Naarmate de temperatuur daalt, stijgt de behoefte aan kleding die voldoende warm houdt. De derde levering geeft een knipoog naar de feestdagen, maar zal daar niet uitsluitend op focussen. Voor deze levering hebben wij de dressed look op een casual manier vertaald. Blazers zijn casual en makkelijk te combineren met denim of een sweater/hoodie. De blazer krijgt de functie van overjas en wordt niet alleen maar op een dressed manier gedragen. De overjassen van een zachte gebrushte gabardine zijn ideaal te combineren met onze nieuwe gebreide colnecks en schipperstruien. Aardse tinten als Rusty Brown, Army Green en Antra Grey zorgen voor een warm en vertrouwd gevoel.