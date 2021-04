GANT VIERT 50 JAAR HEAVY RUGGER MET UPCYCLED COLLECTIE

Bijna vijftig jaar geleden liet GANT in hun herenlijn de wereld voor het eerst kennismaken met het rugbyshirt. Nu, vele tientallen jaren later is de Heavy Rugger ieder seizoen opnieuw een belangrijk item in de collectie. Ter ere van deze geliefde klassieker en in het licht van het duurzaamheidsinitiatief The 7 Rules by GANT, kondigt het merk vol trots de komst aan van Remake – een capsulecollectie van de geüpcyclede Heavy Rugger. De Remake Heavy Rugger is vanaf 8 april slechts een beperkte tijd online en in geselecteerde winkels verkrijgbaar.

Deze capsulecollectie bestaat uit drie geüpcyclede versies van het klassieke rugbyshirt-silhouet en een geüpcyclede variant als jurk. Deze limited-editionlijn is gemaakt van overgebleven stoffen van eerdere collecties en laat zich kenmerken door felle kleuren en strepen voor een opvallende, preppy look.



Iconen ontstaan niet van de een op de andere dag

Hoewel het rugbyshirt al meer dan 200 jaar oud is, werd het pas in het midden van de 20e eeuw ook buiten het veld gedragen. Net zoals met het Varsity Jack gebeurde, werd ook dit item al snel door studenten van de Amerikaanse topuniversiteiten opgepikt en kreeg het al gauw een icoonstatus binnen de Amerikaanse sportswear.

Christopher Bastin, Creative Director bij GANT: ‘GANT is een van de eerste modemerken die het rugbyshirt van het veld haalde en het omtoverde tot een ware mode must-have. Toen GANT in de begin jaren zeventig voor het eerst met hun Rugger-lijn kwam, werd dat zo'n succes dat het shirt binnen een paar jaar ongeveer 30 tot 40% van de totale productie van het merk uitmaakte. Het is ontzettend bijzonder dat bijna vijftig jaar later de Heavy Rugger nog een keer een transformatie heeft ondergaan en dat daarbij gebruikgemaakt is van overgebleven stoffen van de vorige generaties van deze geliefde klassieker.’



The 7 Rules by GANT

De campagne The 7 Rules by GANT zag vorig jaar het levenslicht en draait om de volgende regels: Refresh (opknappen), Repair (repareren), Reuse (hergebruiken), Rent (huren), Regive (weggeven), Remake (vermaken) en Recycle (recyclen). GANT wil met Remake hun klanten inspireren en uitnodigen om gezamenlijk de verantwoordelijkheid op te pakken en de levensduur van kleding te verlengen. Via deze collectie laat het merk zien dat er prima iets nieuws te maken valt van iets ouds. Op die manier hoeft een kledingstuk niet direct in de prullenbak te belanden.



De capsulecollectie is vanaf 22 april slechts een beperkte tijd online op gant.com en in geselecteerde winkels verkrijgbaar.