GARCIA tekent green deal circulaire denim

Wij delen met trots dat wij de Green Deal Circulaire Denim van de Nederlandse overheid hebben ondertekend. GARCIA is onderdeel van de J.O.G. group (welke bestaat uit Jeans Centre, GARCIA outlet en GARCIA) en wij zullen samen met de andere deelnemers van de Denim Deal actief werken en een leidende rol aannemen om een meer duurzame denimindustrie te creëren. Met onze 128 eigen winkels en 5000 verkooppunten zullen we ons focussen op het gebruik van post-consumer recyclede katoenvezel om een circulaire textielindustrie te stimuleren.

Over de Denim Deal

Merken als Scotch & Soda, MUD Jeans, PVH en GARCIA zullen samen drie miljoen denim kledingstukken maken die uit minstens 20% post-consumer recyclede katoen bestaan. Daarnaast gaan alle partijen die de deal hebben ondertekend er samen voor zorgen dat er zo snel mogelijk minstens 5% post-consumer recyclede katoenvezel in ieder geproduceerd denim item gebruikt wordt.

Doel GARCIA

Ons streven is dat we eind 2023 minimaal 5% post-consumer recyclede katoenvezel voor onze gehele denim productie gebruiken. Daarnaast zal een deel van onze collectie geproduceerd gaan worden met een minimum van 20% post-consumer recyclede katoenvezel.

Met veel enthousiasme kunnen we delen dat de eerste GARCIA most sustainable denims collectie met de meest duurzame broek binnen onze collectie, geproduceerd met 20% post-consumer recyclede katoenvezel, gelanceerd wordt begin maart 2022.

Over GARCIA

Een grote liefde voor mode en denim: het is de kracht van het internationale familiedenimbedrijf GARCIA. Het merk is in 1972 in Urbania, Italië ontstaan. Maurizio en Isabella Garcia maakten jeans in een kleine fabriek gelegen in de zogenaamde Italian Denim Valley. Een paar jaar later werd het merk overgenomen door vrienden en zakenrelaties van het stel, een Nederlandse familie.

Met verkooppunten in 27 landen en ruim duizend medewerkers in Europa heeft dit modebedrijf z’n naam in de internationale fashionwereld gevestigd. De combinatie van pure, Italiaanse passie en onvervalst Nederlands ondernemerschap: nog steeds maakt het van GARCIA een ijzersterk merk.