Gemaakt in Wenen: De introductie van de comfortabele Max Brown x VIS A VIS Pyjamas

De charmante Max Brown Hotels en de getalenteerde Weense designer Andrea Kerber, oprichter van het Oostenrijkse label VIS A VIS, presenteren hun bijzonder comfortable en verfijnde blik op pyjamas. Gemaakt van 100% hoogwaardig katoen en simpel geborduurde details, de unisex boven- en onderkant zijn perfect voor het slapen evanals in het dagelijks leven. Dit project viert lokale creativiteit en voegt een nieuw “basic at its best” toe aan de hotel collectie. Vanaf 12 februari, zijn de pyjamas verkrijgbaar bij alle Max Brown Hotels, gevestigd in Amsterdam, Berlijn, Düsseldorf en Wenen, geprijsd op €85.

Max Brown Hotels gelooft in het bieden van de beste basics aan hun gasten: de beste bedden, koffie, service en locaties. Ze geloven ook in creatieve samenwerking met hun lokale gemeenschappen in het interieurontwerp, de merchandise en evenementen van hun hotels. Hun nieuwste hotel en het grootste tot nu toe, het prachtige Max Brown 7e district van Wenen, werd geopend in 2019. Deze pyjama- samenwerking met VIS A VIS van Wenen weeft al deze overtuigingen mooi samen.

De unisex pyjama’s zijn lokaal geproduceerd en duurzaam. De stof, gemaakt van 100% katoen, is geproduceerd in Oostenrijk, terwijl het borduurwerk met de hand is aangebracht in Wenen. De pyjamas worden toegevoegd aan Max Brown’s essentiële reis collectie, die bestaat uit hun op maat gemaakte bamboe tandenborstel, herbruikbare drinkbeker, totebag, pin, speelkaarten en sokken.