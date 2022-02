Goosecraft Give me the light

In tijden van onzekerheid, zijn we allen op zoek naar hoop. De ‘Give me the light’ collectie staat voor het licht aan het einde van de tunnel. De festiviteiten en bevrijding van het idee dat het einde in zicht is. Levendige feesten, gedurende eindeloze nachten, en het weer kunnen ontsnappen naar warme bestemmingen vol leven. Contrasten van licht en donker, gemixt met de paradox van glitter en mat. Give me the light is here to make your future shine bright.

De gehele collectie is geïnspireerd op licht (aan het einde van de tunnel). Er zijn invloeden te zien van disco, die terugkomen in pailletten en metallic stoffen. Licht is ook letterlijk vertaald naar lichte stoffen en andere materialen: lichte kwaliteiten leer die extra comfort bieden en fijn zijn voor de zomer. Deze collectie biedt iets voor ieder moment: een wilde avond uit, maar ook een thuis-op-de-bank middag.

Goosecraft, SS22 collection, courtesy of the brand

