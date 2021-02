GRACIELA HUAM: The Movement FW21 collectie

Loungewear en outerwear zijn de sleutel om het modebeeld van dit jaar te begrijpen. Multifunctionele kledingstukken die zowel chic als casual kunnen worden gedragen, gaan deel uitmaken van wat WGSN de "house party"-stijl noemt, een trend die voortkomt uit de wens om prioriteit te geven aan comfort en gezelligheid, en kledingstukken te creëren die je zowel thuis als bij speciale gelegenheden kunt dragen. Knitwear gaat hand in hand bij deze hi-lo stylingrevolutie en zal zich verder blijven ontwikkelen zoals het dit afgelopen seizoen heeft gedaan.

In deze video presenteert het knitwear label Graciela Huam zijn FW21-collectie.

Een merk dat de trends van het komende seizoen op een heel unieke manier weet te volgen is Graciela Huam. Een duurzaam merk in gebreide kleding, gevestigd in Nederland dat kledingstukken creëert van Alpaca Suri, Baby Alpaca en Pima Katoen, gemaakt in Perú door lokale ambachtslieden.

Voor FW21, brengen ze hun collectie "The Movement" uit. Het concept van de collectie vormt een heel bijzondere band met de CEO van Graciela Huam. Zij kreeg vorig jaar een ongeluk waardoor zij lange tijd niet kon bewegen, dus vertaalde zij haar gevoelens in kunst en ontwierp deze prachtige collectie. Elk stuk toont op een coherente manier de essentie van beweging.

Onder de gepresenteerde stukken zijn er verschillende trends die zijn aangepast en geherinterpreteerd om bij de ziel van het merk te passen. In de truien wordt gebruik gemaakt van patchwork-techniek waardoor een ruitvorm ontstaat, een patroon dat dit jaar erg in de smaak zal vallen. En, als belangrijke kanttekening, dit patchwork is gemaakt met stukken van restgarens, waardoor het merk afval vermindert, door alle grondstoffen te gebruiken.

De zogenaamde statementkabels, die een seizoen favoriet zullen worden vanwege het verlangen van de klant naar een tijdloos kledingstuk, worden ook in deze collectie gepresenteerd. Graciela Huam heeft een klassiek, en toch modern en verbeterd kledingstuk ontworpen dat twee soorten kabelpatronen combineert.

Over vormen en silhouetten gesproken, "The Movement" komt met verschillende opties voor alle lichaamstypes. Het heeft nauwsluitende modellen die perfect te combineren zijn met broeken met hoge taille, zoals vesten en korte truien. Maar er zijn ook wijde truien en oversized kledingstukken. Hoge en lage opties zijn ook te vinden in de collectie. De coltrui zal erbij zijn, maar er zijn ook truien met een ronde hals en V-hals.

Het voor deze collectie gekozen kleurenpalet omvat verschillende tinten groen, oranje, blauw, aqua en wit. "The Movement" omvat ook handgemaakte lineaire applicaties gestikt met restmateriaal in enkele van hun stukken. De vesten hebben delicate golvende lijnen in contrasterende kleuren, waardoor de gewone cardigan een opgefriste moderne look krijgt.