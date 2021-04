Gray Label en Hul le Kes lanceren eerste capsule collectie

De twee duurzame modelabels van Nederlandse bodem Gray Label en Hul le Kes hebben hun handen ineengeslagen. Eind april 2021 lanceren ze een eerste fashionable, unieke en limited collectie, om items die afgeschreven leken te kunnen worden, nóg een extra leven te geven.

Opnieuw een verhaal creëren

Het circulaire concept Gray Label RNTD, waarin Gray Labels Miniature-collectie voor verhuur wordt aangeboden, maakt het al mogelijk dat één kledingstuk door meerdere kleintjes wordt gedragen. Op deze duurzame manier wordt kleding voor baby's en peuters optimaal gebruikt, wat bijdraagt aan een verminderde impact op het milieu. Omdat het zonde is de items die kleine vlekjes of slijtage laten zien 'af te schrijven', maken modeontwerpers Sjaak Hullekes en Sebastiaan Kramer, de beiden aan ArtEZ afgestudeerde oprichters van het duurzame merk Hul le Kes er one-of-a-kind designs van. Zo creëert Gray Label x Hul le Kes vanuit 'oude' kleding nieuwe verhalen en wordt opnieuw een extra stap gezet op het gebied van anders en bewust consumeren.

Capsule collectie

De 'left-overs' van de Gray Label RNTD collectie worden stuk voor stuk met de hand bewerkt. De Gray Label x Hul le Kes capsule collectie bestaat dan ook uit kleine oplages van unieke designs: geen item is hetzelfde en ieder item krijgt een op maat gemaakte tag waarop te lezen is waarmee het item is geverfd, een proces dat Hul le Kes uitvoert met natuurlijke materialen als uienschillen, meekrap, orleaanboom zaden, avocado pitten, rode kool, vlierbes, walnoot of koffiedik. Met hun designeroog- en ervaring tovert Hul le Kes de Gray Label RNTD items om tot fashionable collectors items die niet alleen super comfortabel zijn om te dragen, maar ook een ultra-duurzaam en maatschappelijk betrokken statement maken.

Prijzen: van €12,50 voor een rompertje, €15,00 voor een vestje of broekje, tot €25,00 voor een pakje.

