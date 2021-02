GUESS lanceert zijn eerste GUESS Jeans Redesign denim

GUESS zet zich al een tijd in voor duurzame mode en milieuvriendelijke denim. 2021 zal hier geen uitzondering op zijn. Het merk gaat namelijk zijn eerste GUESS Jeans Redesign denim uitbrengen, de duurzaamste jeans van het merk tot nu toe.

Ondersteund door de Ellen MacArthur Foundation, een wereldleider in het bevorderen van de circulaire economie, stellen The Jeans Redesign Guidelines normen vast rondom de duurzaamheid, materiële gezondheid, herbruikbaarheid en traceerbaarheid van denim kleding. Met een belangrijke focus op het gebruik van veilige, milieuvriendelijke vezels en productieprocessen. Dankzij deze richtlijnen is het mogelijk om kledingstukken makkelijk te recyclen, opnieuw te gebruiken en om te vormen tot nieuwe kledingstukken. Terwijl er daarnaast een gezondere werkomgeving voor de kledingmakers wordt gecreëerd.

In 2019 sloot GUESS zich aan bij het Make Fashion Circular-initiatief van de Ellen MacArthur Foundation. Die organisatie bevordert het gebruik van innovatieve bedrijfsmodellen en producten die veilige materialen gebruiken, oude kleding upcyclen en vervuiling tijdens het productieproces verminderen.

De kleding is gemaakt van 100 procent duurzaam, traceerbaar en biologisch afbreekbaar katoen. Het heeft ook een antibacteriële afwerking, traceerbare katoenen voeringen en boorden, ecogalite-knopen en Jacron-labels. Die factoren vermijden niet alleen het gebruik van schadelijke chemicaliën en kleurstoffen, maar zijn ook te recyclen of biologisch afbreekbaar.

“We are really proud to be taking part in the Jeans Redesign programme, a new vision and an exciting future for denim. At GUESS, we aim to make sustainability at the core of everything we do. From product quality to end-to-end environmentally-friendly practices, we are working to protect the Earth’s natural resources and the environment, reduce the impact of production activities, and help to maintain ecological balance, creating a better world for the generations to come”, aldus Guess Inc. CEO, Carlos Alberini.

“GUESS has been synonymous with denim culture throughout its history - and by joining the Jeans Redesign they are helping to shape the industry's future. We are delighted to be working with them to create jeans that last longer, that can be remade into new jeans at the end of their use and are made in ways which are better for the environment and the people that make them.” – Francois Souchet, hoofd Make Fashion Circular bij de Ellen MacArthur Foundation.

De Redesign collectie voor vrouwen introduceert een veelzijdig denim jack, dat ook als shirt kan worden gedragen. Het is ideaal voor het tussenseizoen, een flatterende jeans in een zwarte en blauwe geraffineerde wassing. De mannencollectie bestaat uit een klassiek denim jack en chino broeken, die geschikt zijn voor verschillende lichaamstypen.

Kledingstukken die volgens de specificaties van Jeans Redesign zijn gemaakt, zullen in het Pre Fall Winter seizoen van 2021 op de markt worden gebracht en de collecties zullen vanaf mei 2021 in de winkel verkrijgbaar zijn.

