Handgemaakte juwelen van The Gold Xperience - Een gouden greep

Juwelenontwerper en goudsmid Charlotte Vogel timmert al een paar jaar aan de weg. In haar atelier met winkel in Baarn maakte ze de afgelopen 6 jaar eigenhandig, en inmiddels met enkele medewerkers, juwelen van ontwerp tot eindproduct. Haar inspiratie haalt ze uit (binnenhuis)architectuur – met name Amsterdamse School – en muziek of de artiest.

De karaktervolle non-figuratieve sieraden van Charlotte worden gekenmerkt door geometrie en symmetrie. De vertaalslag van Amsterdamse School in de architectuur naar het juweel vind je voornamelijk in het gebruik van convexe en concave vormen. Toch zijn ook sporen uit de islamitische kunst zichtbaar, kunst waarbij traditioneel geometrie een grote rol speelt en die vrijwel nooit figuratief is.

Invloeden uit de popcultuur zijn er ook. Hoewel het tegenstrijdig klinkt, is met name Prince een grote inspiratiebron. De androgyne onverschrokkenheid in de persoon van Prince vind je in de juwelen van Charlotte terug in een uitgesproken kleurkeuze. Vrijwel alle sieraden zijn bezet met heldere kleurrijke edelstenen die de stukken het stoere karakter geven die Charlotte Vogel beoogt.

Een selectie van de juwelen worden kleinschalig geëxposeerd in een pandje aan de Hobbemastraat 3, naast het Park Centraal Hotel en aan de kopse kant van de P.C. Hooftstraat. De expositie wordt op zaterdag 19 september om 15.00u geopend met een receptie en is daarna de gehele week te bezoeken. De gratis tickets die kunnen worden besteld op www.thegoldxperience.com geven kans op een diamant t.w.v. €300,-. Zaterdag 26 september sluit de expo met de trekking van de winnaar van de diamant.

*Charlotte Vogel is eigenaar van juwelenmerk en winkel The Gold Xperience. De gehele collectie wordt wekelijks aangevuld met nieuwe stukken en is in de winkel in Baarn van dinsdag tot en met zaterdag te bezichtigen en te koop. Meer informatie en collecties vindt u op www.thegoldxperience.com

Charlotte Vogel

The Gold Xperience

Laanstraat 89a, Baarn

Locatie expositie: Hobbemastraat 3, Amsterdam

Telefoon: 06-51203400

www.thegoldxperience.com