Heel Holland aan de wandel

Ga comfortabel op pad met sneakers van SKECHERS



Amsterdam 1 juni 2021 – Nederland is flink aan de wandel. Doordeweeks worden er veel ommetjes door de buurt gedaan en in de weekenden stromen de natuurgebieden vol. Naast dat wandelen erg gezellig kan zijn, is het ook nog eens goed voor onze gezondheid. Iets minder leuk en minder goed voor onze gezondheid? Pijnlijke voeten door het verkeerde schoeisel. Het Californische sneakermerk SKECHERS inspireert je daarom graag met een aantal leuke sneakers uit de Arch Fit-collectie: een casual en trendy sneakerlijn voor dames en heren met een steunzool gecertificeerd door podologen voor ultiem wandelcomfort. Bovendien zijn de sneakers 'machine washable', dus kunnen ze na je wandeling zo de wasmachine in.

Dames – Arch Fit Infinite Adventure

De SKECHERS Arch Fit Infinite Adventure damessneaker is dankzij het voorgevormde voetbed met demping een comfortabele sneaker. De binnenvoering is gemaakt van textiel en het uitneembare voetbed biedt veel steun en vangt alle schokken op tijdens het lopen. De sneaker is zeer licht in gewicht en erg flexibel, waardoor je er gemakkelijk langere afstanden mee aflegt.

De SKECHERS Arch Fit Infinite Adventure damessneaker is verkrijgbaar in zwart/wit en roze/neutraal en te koop vanaf €79,95.

Dames – Arch Fit Refine Don’t Go

Je voeten zullen je dankbaar zijn voor deze sportieve en comfortabele SKECHERS Arch Fit Refine Don’t Go slip-on damessneaker. De buitenvoering is gemaakt van een mesh stof en de schoen is gevoerd met een uitneembare en dempende binnenzool. Dankzij de stretch en slip-on techniek is de sneaker eenvoudig aan te trekken. En door de manier waarop de sneaker loopt, wil je deze waarschijnlijk ook niet snel meer uittrekken.

De SKECHERS Arch Fit Refine Don’t Go dames-sneaker is verkrijgbaar in roze, zwart/grijs en donkerblauw en te koop vanaf €84,95.

Heren – Arch Fit

Ben je van plan om er weer eens lekker op uit te trekken? Probeer dan deze comfortabele Arch Fit herensneaker van SKECHERS eens. De sneaker heeft een uitneembaar Arch Fit voetbed, dat vormt naar de voet en de nodige ondersteuning geeft. Bovendien is de sneaker licht van gewicht en luchtdoorlatend, waardoor de sneaker een must is voor buitenactiviteiten.

De SKECHERS Arch Fit herensneaker is verkrijgbaar in neutraal, zwart, donkerblauw, en zwart/rood te koop vanaf €89,95.

Heren – Arch Fit Banlin

Pijnlijke voeten zijn verleden tijd met de SKECHERS Arch Fit Banlin slip-on sneaker voor heren. De uitneembare steunzool, gecertificeerd door podologen, verdeelt de druk over de voetboog voor ultiem comfort. Het veerkrachtige dempingssysteem zorgt voor een betere begeleiding en ondersteuning van de voet, waardoor deze sportieve slip-on sneaker stabiliteit, balans en gemak kan blijven garanderen tijdens lange wandelingen.

De SKECHERS Arch Fit Banlin herensneaker is verkrijgbaar in donkerblauw, zwart en grijs/zwart en te koop vanaf €84,95.