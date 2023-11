HOKA introduceert limited edition-schoen in samenwerking met ontwerper Nicole McLaughlin

HOKA, een divisie van Deckers Brands (NYSE: DECK), kondigt met trots zijn eerste samenwerking aan met ontwerper en digitale creator Nicole McLaughlin. Voor deze samenwerking brengt Nicole haar speelse benadering van mode samen met de iconische trail franchise van HOKA. Het resultaat is een opvallende uitgave van HOKA's nieuwe Mafate THREE2, een schoen die het merk in oktober heeft gelanceerd.

De perfecte samenwerking voor de optimaal resultaat

Met Nicole's unieke ontwerpfocus brengt de Mafate THREE2 een eigentijdse interpretatie van de originele trailschoen, met behoud van belangrijke kenmerken zoals een snel vetersysteem en EVA-compressietussenzool. Nieuwe elementen, eigen aan de ontwerpstijl van Nicole, zijn onder andere een handig vuil- en waterbestendig gaitersysteem, vijf praktische zakken, co-branded labels en een klittenbandsluiting voor een stijlvol stadsalternatief voor trailrunning.

Travis Wiseman, Directeur van Product, Lifestyle Footwear bij HOKA: “In de afgelopen jaren heeft HOKA heel wat inspirerende samenwerkingen opgezet in onze lifestyle-categorie. Deze samenwerking brengt in het bijzonder de technische eigenschappen van onze nieuwste trailschoen samen met het originele ontwerp-perspectief van Nicole. Door met Nicole te werken blijven we trouw aan onze trail-wortels, met een ontwerp dat perfect aansluit bij de wensen van onze klanten.”

Credits: HOKA

Nicole McLaughlin: “Mijn samenwerking met HOKA stelde me in staat om diep in het multifunctionele ontwerpen te duiken, en de Mafate THREE2-hybride was het perfecte canvas om een modulaire gaiter te creëren. Ik had het voorrecht om nauw samen te werken met hun ontwerpteam, dat me geholpen heeft om mijn idee tot leven te brengen. De schoen combineert de prestatiegerichte esthetiek van het HOKA-merk met mijn eigenzinnige stijl van ontwerpen.”

Naast het uitbrengen van de HOKA x Nicole McLaughlin Mafate THREE2 komt de samenwerking tot leven via een reeks andere belangrijke lanceringen, waaronder de film ‘Humans of HOKA’ in samenwerking met Nicole en campagnebeelden gemaakt door Nicole zelf.

De limited edition-schoen is vanaf nu te koop voor een adviesprijs van op de HOKA website en bij geselecteerde HOKA-dealers over de hele wereld.

Credits: HOKA

Over HOKA

HOKA is een van de snelst groeiende prestatiegerichte schoenen- en kledingmerken in de geschiedenis. Ontworpen in de bergen, levert HOKA schoeisel een ongekende combinatie van verbeterde demping en ondersteuning voor een unieke soepele rit. Elke dag werkt HOKA aan de innovatie en het ontwerp van zijn schoenen en kleding door samen te werken met een groot aantal wereldkampioenen, smaakmakers en alledaagse sporters. Van de finish tot het dagelijks leven, HOKA fans houden van het merk vanwege de gedurfde en onverwachte aanpak, en het geloof in de kracht van de mensheid om verandering te creëren voor een betere wereld. HOKA stelt een wereld van atleten in staat om over de aarde te vliegen.