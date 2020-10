Hunkemöller lanceert lingerie collectie met topmodel Duckie Thot

Hunkemöller werkt samen met model Duckie Thot aan een nieuwe lingeriecollectie en benadrukt de kracht van diversiteit en zet de reis van het merk naar meer inclusiviteit voort



12 oktober 2020 - Hunkemöller bundelt krachten met het Zuid Soedanees-Australische topmodel Duckie Thot binnen een gewaagde lingeriecollectie gericht op uniekheid, zelfredzaamheid en de kracht van vrouwen wereldwijd. Na de start van de samenwerking in juli 2019, werd het partnerschap in 2020 nog relevanter naarmate de Black Lives Matter-beweging, waar Duckie zelf erg gepassioneerd over is, in een stroomversnelling kwam. Als donkere in de mode-industrie werkende vrouw, biedt Duckie een uniek en waardevol perspectief op hoe Hunkemöller zichzelf kan uitdagen en meer kan bereiken met zijn inclusiviteit-strategie. Het merk wil vrouwen van alle huidskleuren aanmoedigen zichzelf te omarmen en zelfverzekerd door het leven te gaan. Iets wat met deze kleurrijke collectie zeker moet lukken.

Op weg naar meer inclusiviteit

Naast de creatieve samenwerking leverde Duckie Thot ideeën voor zowel de campagne als de marketingstrategie van de collectie. Onderdeel hiervan is een betaalde influencer-campagne met donkere vrouwen, evenals een oproep aan klanten om te doneren aan ENAR (European Network Against Racism), de BLM-liefdadigheidsinstelling die Hunkemöller steunt. Dit goede doel werd in samenspraak met het topmodel geselecteerd; ENAR’s werkzaamheden richten zich op kleinere organisaties, die dicht bij de kernwaarden van inclusiviteit van Hunkemöller liggen, met name wanneer het gaat om vrouwen. Een ander initiatief om de diversiteit binnen Hunkemöller te bevorderen, is een Inclusivity Workgroup die zich inzet om vrouwen van alle etniciteiten, lichaamsvormen en vaardigheidsniveaus een stem te geven binnen de organisatie en in hoe het bedrijf zichzelf aan de wereld presenteert.

“Hunkemöller heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om zowel ons bedrijf als onze campagnes zo inclusief te maken als onze klanten al zijn. Daarom hebben we Duckie in 2019 benaderd. Voor ons is ze het levende voorbeeld van een krachtige vrouw. Ze is intelligent en komt altijd op voor waar ze in gelooft'', aldus Philip Mountford, CEO van Hunkemoller International B.V.

Gewaagde vormen en kleuren

Net als Duckie, is de collectie die in samenwerking met haar werd gemaakt, gewaagd, sexy en zeker van zichzelf. Het silhouet is jeugdig; van bralettes, slips met hoge tailles tot body’s. Het kleurrijke palet van neon roze en zwart wordt geaccentueerd met modern borduursel en grafisch kant. De campagnevideo en fotografie, opgenomen in de studio in Londen, is Hunkemöller‘s meest gedurfde en creatieve content ooit. Op een met neonlicht belicht podium met gewaagde vormen die de collectie weerspiegelen, benadrukt Duckie haar 'Rules for World-Changing Women'. Ze omvatten: Creëer je eigen ritme en blijf het volgen, geef jezelf kracht en je zult velen inspireren en sexy zijn is een gemoedstoestand. Ze sluit af met de krachtige uitspraak: “I’m not different, I’m unique.”

"Het is nu meer dan ooit tijd voor vrouwen om zichzelf te versterken. Als vrouwen zelfvertrouwen hebben en omarmen wie ze zijn, kunnen ze de wereld veranderen”, zegt Duckie.



The Duckie Thot Collection | #DuckieforHKM

De HKM X DUCKIE THOT Collectie is nu verkrijgbaar in de winkel en online. Lees op de website meer over Hunkemöller's reis naar diversiteit en inclusiviteit binnen het bedrijf: