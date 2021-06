I Sette Giorni collectie

De nieuwe collectie van I Sette Giorni voor dames is uit. De collectie is geïnspireerd op de zoektocht naar een lichte, comfortabele tas geschikt voor alle gelegenheden. Voor de juwelen wordt inspiratie gevonden o.a. in de natuur, tijdens van reizen.

De belangrijkste kleuren voor deze levering zijn zwart, bruin, groen, rood, blauw, oranje and mosterd geel.

De I Sette Giorni collectie wordt uitgeleverd elk seizoen, in september/october, december en februari/maart. Als er voorraad is , wat nu het geval is, kan het onmiddellijk bij bestelling.

“I Sette Giorni refers to the seven days of the week. Seven days, seven colours, seven meanings. A bag from Monday to Sunday, from Casual to Chic, from working meeting to aperitif hour." zegt I Sette Giorni.