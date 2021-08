I Sette Giorni: Designed in Belgium, made in Italy

Geen dag is hetzelfde in het leven van een vrouw. Het Belgische merk I Sette Giorni creëerde daarom handtassen die geschikt zijn voor elke gelegenheid, op elk moment van de week. De tassen zijn gesofisticeerd en vrouwelijk en kregen een Italiaanse touch.

Katelijne van Renterghem, de bezielster van het merk, raakte in 2018 op een beurs in Parijs in gesprek met een Italiaanse lederleverancier. Ze vertelde hem over haar zoektocht naar haar 'perfecte handtas': eentje die je dagelijks kunt gebruiken en waarin functionaliteit en stijl samenkomen. De twee besloten samen te werken en I Sette Giorni was geboren. Katelijne maakte het ontwerp voor de tas aan haar werktafel in België, alvorens ze naar het noorden van Italië trok voor de productie ervan.

Voor de tassen wordt enkel de allerhoogste kwaliteit kalfsleder gebruik, omwille de zacht- en soepelheid ervan. Katelijne wou immers absoluut geen stijve handtas creëren: 'Wij vrouwen dragen al zoveel mee in een tas, daar moet geen extra gewicht bijkomen door de tas zelf'. Het resultaat is een lichte, comfortabele tas die zowel geschikt is voor (zaken)reizen als kantoor en alles ertussen in. De veelzijdigheid van de tas vinden we ook binnenin terug. Het bestaat uit 3 ruime vakken (waarvan één af te sluiten met een rits), waarin een scala aan objecten bewaard kunnen worden.

Naast de soepelheid heeft de hoge kwaliteit aan leder ook nog een ander voordeel. De tassen zijn gemaakt om jaren mee te gaan en kunnen tegen een stootje. Katelijne gelooft dan ook dat het investeren in duurdere, kwalitatieve producten een positieve trend is die zal blijven.

Een andere grote troef van I Sette Giorni zijn de warme, sprekende kleuren. Naast de klassiekere kleuren zoals zwart, bruin, en donkerblauw omvat de collectie ook enkele opvallende kleuren zoals rood, oranje, en warm geel. Elk model is beschikbaar in zeven kleuren, wat er voor zorgt dat elke vrouw een tas vindt in de collectie die perfect bij haar past.