De nieuwe FW21 collectie van Iconic27 voor dames is uit. De collectie is geïnspireerd op op de club van 27. Iconen die helaas zijn overleden op 27 jarige leeftijd. Iconen als Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse & Jim Morrison zijn simpel weg een aantal namen die zijn overleden op 27 jarige leeftijd. Iconic27 wil deze iconen eren en ode brengen aan hun fantastische talent. The Club van 27 is echt een eindeloze inspiratie. Het thema van de collectie is gebasseerd op verschillende identiteiten en levensstijlen van deze iconen.

De belangrijkste kleuren voor deze levering zijn een kleuren pallet van ginger spice & midnight navy. De Iconic27 FW21 collectie wordt uitgeleverd in de periode 8 en 9 in totaal met 2 leveringen.

Iconic27 is een Nederlands modemerk modemerk dat werd opgericht in 2018, en dat het hoofdkantoor heeft in Amsterdam, Netherland. Lees meer over Iconic27 op de merkpagina: fashionunited.com/companies/iconic27