Ines de la Fressange x UNIQLO

20 januari 2021, Amsterdam – De zonnigste samenwerking van deze zomer is die tussen Franse mode-muze Ines de la Fressange en internationale kledingretailer UNIQLO. Het aankomende zomerseizoen gaat verder dan luxe: het brengt een essentiële line-up van must have garderobe stukken, die naast comfortabel ook nog eens prachtig zijn. Het Franse model is al jarenlang de belichaming van Parisian Chique, maar dit jaar neemt ze je middels deze innovatieve, hoogwaardige kledinglijn mee naar kustplaats Deauville.

De nieuwe collectie van UNIQLO en het Franse stijlicoon Ines de la Fressange lanceert op donderdag 18 februari in de winkels en online;

De la Fressange werd geïnspireerd door de chique en fashionable kustplaats Deauville

Binnen de collectie vind je drie stijlen: day trip, effortless en marine

Deauville: kustplaats met Couture

De inspiratie voor de nieuwe collectie van Ines de La Fressange is Deauville. Al vele decennia trekken Parijzenaren in de zomer naar deze verfijnde badplaats in het noordwesten van Frankrijk. Deauville werd bekend als couture-kustplaats door het openen van de eerste boutique van Coco Chanel in 1913 - al snel was de stad hét modecentrum van begin 20e eeuw.

De la Fressange heeft bijzondere herinneringen aan deze plek, alwaar haar grootmoeder haar voor het eerst introduceerde aan high fashion. De onnavolgbare aanblik van elegant geklede vrouwen op het strand en op sociale evenementen heeft Ines geïnspireerd. Het resultaat: een collectie vol gracieuze garderobe-essentials die gecategoriseerd zijn in 3 styling concepten:

Day Trip

Geïnspireerd op een snelle trip naar de chique Franse kustplaats, variëren de items van linnen-katoenen set-ups en pointelle breisels die kunnen worden afgestyled met sjaals, riemen en tassen. De UV-blokkerende hoeden zijn een belangrijke primeur in de collectie om beschermd over de boulevard te flaneren.

Effortless

De zachte, lichte en comfortabele denim overalls zorgen voor een geraffineerde, stijlvolle look. De lijn omvat ook een reeks linnen en katoenen overhemden voor een relaxt silhouet.

Marine

De maritieme styling in de lente en zomer laat het meteen een paar graden warmer aanvoelen. De nieuwe collectie biedt dan ook een verscheidenheid aan marineblauwe items, variërend van jurken tot jassen. Kenmerkende kragen staan centraal en worden gemaakt met 3D Knit items. 3D is een door UNIQLO ontwikkelde innovatieve productietechnologie, digitaal geoptimaliseerd en verfijnd om het breiproces te perfectioneren en naadloze kleding te produceren met een onberispelijke, ongeëvenaarde pasvorm.

De SS21 collectie zal verkrijgbaar zijn vanaf donderdag 18 februari in de UNIQLO winkels in Den Haag en Amsterdam en via uniqlo.com.

Ines de la Fressange

Haar carrière startte op 17-jarige leeftijd. Ze werd bekend als de muse van verschillende top modehuizen en is tegenwoordig een stijlicoon binnen de modewereld. In 2013, lanceerde ze haar eigen merk opnieuw in de markt. Ines de la Fressange Paris staat symbool voor het moderne Parijse chic dat Ines zelf ook uitdraagt als art director. Deze SS21-collectie is het 15e seizoen van de samenwerking tussen UNIQLO en Ines de la Fressange.