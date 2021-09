(Inter)nationale herlancering van shoe fashion-merk Jan Jansen Amsterdam

Met de slogan ‘The Legend is back’ vond maandag de herlancering plaats van schoenenmerk Jan Jansen Amsterdam. In het gezellig drukke handelsplatform CAST in Nieuwegein knipte de inmiddels tachtigjarige schoenontwerper Jan Jansen zelf het rode lint door en opende daarmee showroom 0.70 die gevuld staat met zijn Spring/Summer-collectie 2022.

Het schoenenmerk herlanceert twee lijnen: Jan Jansen en het exclusieve Jan Jansen Linea Erotica. Voor de Spring/Summer-collectie bevatten die twee lijnen een uitgebreide serie aan fashionable klompjes, sleehakken en hooggehakte pumps.

De drijvende kracht achter de herlancering van dit iconische schoenenmerk is Hooijer Groep die begin 2021 brand owner werd van Jan Jansen Amsterdam. Eigenaar Hilko Hooijer toont zich verheugd over de samenwerking met de kleurrijke shoe designer.

“Jan zijn ontwerpen zijn vernieuwend en opvallend, maar ook ontzettend comfortabel voor je voeten heb ik me laten vertellen. Eerdere collecties deden daardoor niet alleen in Nederland, maar ook internationaal veel stof opwaaien. Met de herlancering bij CAST hebben we het merk onder de aandacht gebracht bij de Nederlandse retail, maar we zijn ook bezig om Jan Jansen Amsterdam in het buitenland uit te rollen. De eerste gesprekken hierover met Italië, Engeland en Japan zijn al gevoerd.”

Beeld: Jan Jansen

Jan Jansen zelf noemt de herlancering ‘overweldigend’

“Hooijer heeft me alle vrijheid gegeven bij het ontwerpen en dat is fijn, want de inspiratie hangt bij mij altijd in de lucht. Ik heb wel 25 ideeën voor een nieuwe leest en wel 10 ideeën voor nieuwe hakken. Voorlopig ben ik dus nog niet klaar met ontwerpen. En ik ben ook heel blij dat Hooijer Groep met de uitdagende Linea Erotica verder wilde. Ik verwacht dat die een niche in de markt gaat vullen.”

In het inkoopseizoen is de Jan Jansen Amsterdam-showroom op maandag en dinsdag geopend. Voor een afspraak op een van beide dagen of op een andere dag kan een afspraak gemaakt worden met collectieen accountmanager Nancy Hilbrink.