Interieur inspiratie toegepast op het lichaam en stijl: Pre-Autumn 2020

De pre-herfstcollectie 2020 is getiteld Solstice (sol is het Latijnse woord voor zon en sistere betekent stilstaan) en is een ode aan het moment dat de zomer overgaat in de herfst. Het doet denken aan de Scandinavische gebruiken Midsommar (midzomer) en de Deense traditie van het ontsteken van vreugdevuren op de stranden: afscheid nemen van het zomerse licht en het omarmen van de donkerder dagen die komen gaan.

Tijdens deze seizoenswenden zijn laagjes de sleutel. Deze pre-herfst krijgen laagjes een nieuwe dimensie doordat prints, materialen en kleuren worden samengebracht. De onderste lagen van deze collectie zijn droge en frisse katoenen en linnen en gaan over in zachte corduroy- en ribbeltexturen. breitechnieken worden speels vertaald in jersey op een t-shirt voor heren, terwijl er voor vrouwen een verfijnde blouse is gecreëerd met een vleugje wol: zinspelend op de koelere dagen die komen gaan.

Kleuren en contrasten

Het gebruikte kleurenpalet bestaat uit effen ecru- en kleitinten en kaki gecombineerd met schitterende diep gele accenten. Voor vrouwen is er een terracotta breisel in combinatie met een ecru blazer en pantalon. Voor heren wordt een overhemd in dezelfde diepe terracottatint gecombineerd met een nette ecru anorak, die is omgetoverd tot een modern silhouet met een eigentijdse afwerking, van fris biologisch keper katoen. In de loop van het seizoen wordt het kleurenschema donkerder en zien we zwart-witcontrasten met vleugjes blauw. Voor heren komt er een zwarte, linnen pantalon met visgraatmotief en een monochroom gemêleerd overhemd bij en voor vrouwen een ijsblauwe, katoenen t-shirt-jurk op een donker indigo chino van hennep.

Meubel inspiraties op menselijk vormen

De idealen van het Deense moderne design staan, net als in het lente-/zomerseizoen, in deze collectie centraal, waarbij de aandacht wordt gericht op strakke lijnen en tastbaarheid. Dit seizoen eren de kunstenaars die een bijdrage hebben geleverd aan Danish Modern, de ontwerp beweging die hun meubelontwerpen hebben toegespitst op de menselijke vorm. Deze vakmensen gebruikten strakke lijnen en perfectioneerden hun ambacht om de rondingen van het menselijk lichaam en de behoeften van de menselijke vorm in te passen in de ontwerpen. Deze collectie is een weerspiegeling van diezelfde intenties en toont je de garderobe must-haves voor het dagelijks leven, voor het leven waarin geleefd moet worden. Deense kunstenaar: Carl Krull In het verlengde hiervan is er vanuit een samenwerking met Carl Krull, een hedendaagse Deense kunstenaar een capsulecollectie ontstaan. Zijn werk is door de sterke en dynamische lijnen en een volledig vrije manier van tekenen een meeslepende ervaring: uit lagen van abstracte lijnen komt plots een figuur of gezicht tevoorschijn; en als bij toverslag wordt de creatie zichtbaar. Het werk van Krull wordt gedomineerd door lagen. Zijn tekeningen lijken net jaarringen in hout, rondingen van een heuvellandschap en golven van de zee. Een van de stukken uit zijn serie ‘Sediment’ is het boegbeeld van de samenwerking. Dit stuk is ontstaan uit een proces waarin lagen van dezelfde lijnen op verschillende manieren over elkaar op een zijden doek werden getrokken: de blauwe contourlijnen vormden de basis, de tape die deze lijnen bedekte zorgde voor de zwarte banen, nog voordat er een zweem van neon-groen werd aangebracht. Dit kunstwerk is tot leven gewekt op het glanzende, gehamerde oppervlak van een t-shirt jurk. Voor heren is dit kunstwerk overgezet op een gedrapeerd Tencel overhemd met korte mouwen.

OVER SAMSØE SAMSØE

Samsøe Samsøe dateert terug tot 1993, toen de kleine gelijknamige juwelen winkel in Kopenhagen geopend door de broers Klaus en Preben Samsøe, werd uitgebreid met premium t-shirts en knitwear voornamelijk voor mannen. In 2000 namen Peter Sextus en Per-Ulrik Andersen het merk onder handen en transormeerde het in een internationaal modehuis dat zich richt op hedendaagse kleding, schoenen en accessoires voor mannen en vrouwen.

Met een knipoog naar het Scandinavische erfgoed, wordt hij gedefinieerd door de draagbare esthetiek van Kopenhagen gecombineerd met een typisch Scandinavisch gevoel. Collecties overstijgen trends en putten uit de befaamde ontwerptraditie van Denemarken en resulteren in minimalistische, betaalbare en toegankelijke mode.

Veelzijdige en eigentijdse capsule-stukken worden gecombineerd met zacht op maat gemaakte scheidingen en chique kenmerkende stijlen, collecties zijn zonder meer Scandinavisch: eersteklas stoffen, functionele en speelse details, op maat gemaakte afwerkingen en iconische silhouetten doordringen de collecties van het label met een subtiele, persoonlijke en verfijnde benadering van het kleden.

De ontwerpen draag je moeiteloos van kantoor tot evenement, van het begin tot het einde van de week, en werken evengoed enkel als in lagen.Tijdloos, functioneel en verfijnd, alles wat je wilt in je garderobe.

Het hoofdkantoor bevindt zich in de hippe wijk Nørrebro in Kopenhagen, een wijk die de democratische mode-aanpak van het merk ondersteunt. Samsøe Samsøe wordt momenteel verkocht in meer dan 40 eigen winkels en 2.000 winkels in 22 landen, evenals online.