Iris Law, Guillaume Diop en Fran Drescher schitteren op het Weens Operabal

De Swarovski Tiara was het stralende middelpunt van het Weens Operabal, een van de meest prestigieuze en historische culturele evenementen op de Oostenrijkse sociale kalender.

Gisteravond genoten vrienden van het Huis van een galadiner in het historische Hotel Sacher in Wenen. Aansluitend namen zij deel aan het bal, samen met CEO Alexis Nasard en creatief directeur van het Huis, Giovanna Engelbert.

Credits: Swarovski

De avond werd opgeluisterd door uitzonderlijk talent. Model en actrice Iris Law straalde elegantie uit met sieraden uit de Constella- en Matrix-collecties. Guillaume Diop, Étoile-danser van het Parijse Opera Ballet, schitterde in stukken uit de Millenia-, Constella-, Swan-, Matrix- en Sublima-collecties. Fran Drescher maakte een stralende verschijning met een opvallend Constella-collier en bijpassende oorbellen.

Credits: Swarovski

Het publiek beleefde een sprookjesachtige avond. 160 debutantenparen walsten door de grote balzaal van de Weense Staatsopera, getooid met prachtig vervaardigde Swarovski-tiara’s die fonkelden in het licht.

Voor 2026 liet wereldwijd creatief directeur Giovanna Engelbert zich inspireren door het iconische zwaanembleem van Swarovski. Hiermee zet het Huis de viering van zijn 130-jarig bestaan voort. Het ontwerp is versierd met 315 stenen en samengesteld uit ronde, peer-, markies- en baguettegeslepen kristallen. Een enkel peervormig kristal bij de hals van de zwaan versterkt het ontwerp en brengt de gratie, elegantie en houding tot leven.

Credits: Swarovski

Van half januari tot half maart presenteert het Huis een reizende tentoonstelling van Swarovski-tiara’s door de jaren heen, met ontwerpen van Karl Lagerfeld, Dolce & Gabbana en Christian Lacroix. De stukken worden tentoongesteld in Wenen en New York.

Bezoekers in Wenen kunnen de Swarovski Tiara van 2026 bekijken in de Swarovski Kristallwelten Store Wien aan de Kärntner Straße 24. De tiara is daar te zien tot en met 14 maart 2026.

