IZIPIZI is jarig en gaat deze herfst ‘back to basics’

Het Franse brillenmerk IZIPIZI viert zijn tiende verjaardag en gaat daarom ‘back to basics’ deze herfst. In de najaarscollectie vinden we een aantal oude bestsellers terug. De collectie is namelijk een ode aan de monturen waarmee IZIPIZI internationaal voet aan de grond kreeg.

Om te beginnen maken we deze herfst opnieuw kennis met het Reading #C-montuur, want – laten we het niet vergeten – het begon voor IZIPIZI allemaal met de leesbrillen. Reading #C kwam op de markt in september 2013. Zijn vintage-aandoende, vierkante montuur kreeg meteen veel aandacht. Er bestond ook een zonnebrilversie van, met het kakikleurige model als bestseller. Het #D Tortoise-montuur, gelanceerd in 2015, groeide binnen een paar maanden uit tot hét model dat iedereen droeg. Of het nu om de leesbril, zonnebril of zonnebril voor kinderen gaat, zijn ronde vorm flatteert iedere gezichtsvorm. De collectie bevatte ook een Screen-versie, om de ogen rust te geven tijdens het kijken naar schermen; hier was het rode model het populairst.

Hip op de piste

Ook het #E Light Tortoise-montuur uit 2016 was een regelrechte topper. Dit model viel op door zijn iets wijdere trapeziumvorm, en het werd al snel het bestverkopende montuur uit de blauw licht werende Screen-collectie. Herinner je je nog Sun Glacier Tortoise uit 2017? Een van IZIPIZI’s eerste outdoormodellen. Zijn retro uitstraling was heel geliefd op de pistes. Tot slot keert ook de Sun Kids Black terug: het populairste model voor baby’s sinds 2017. Die bril beschermt de kwetsbare ogen van de allerjongsten en ziet er ook nog eens heel cool uit.

OVER IZIPIZI

IZIPIZI is een merk van pret-à-porter brillen: sympathieke en vooral betaalbare designs die aangenaam zijn om te dragen. Het merk, aanvankelijk See Concept gedoopt, werd zes jaar geleden gelanceerd door drie Parijse vrienden. 3500 verkooppunten in 30 landen later zijn de drie nog steeds bevriend en lanceert het merk naast hun huidige collectie leesbrillen en zonnebrillen een primeur: een bril die beschermt tegen de kwalijke gevolgen van teveel uren doorbrengen achter een scherm.