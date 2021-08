J LABEL: Conscious and fair fashion

J LABEL werd drie jaar terug opgericht door Janneke en Judith, voormalig jurist en advocaat die het label zijn gestart vanuit een eigen behoefte aan trendy, duurzame en eerlijke mode.

J LABEL kenmerkt zich door haar prachtige kleuren en prints, vrouwelijke designs en fantasierijke details. Inmiddels is J LABEL het meest besproken merk in de duurzame modebranche en weten ook de conventionele retailers het merk te vinden. Dat is in het huidige klimaat natuurlijk niet gek, want de vraag naar meer duurzame opties ook in mode groeit exponentieel. Het merk is onder retailers ook erg geliefd vanwege de uitgesproken foto’s waarmee het merk haar kleding verkoopt. Deze prijken dan ook veelvuldig op de homepages van webshops die het merk verkopen.

J LABEL is transparant over de productieketen en selecteert gecertificeerde productielocaties die dichtbij de oorsprong van de grondstoffen gelegen zijn, zodat de kleding een zo kort mogelijke weg naar de klant aflegt. De collecties worden gemaakt van dead stock, GOTS katoen, duurzame viscose en duurzame wol. Veel van deze items kunnen gedurende verschillende seizoenen gedragen worden.

Dat goede werkomstandigheden belangrijk zijn voor J LABEL blijkt wel uit de korte documentaires die Janneke en Judith maakten, waarin te zien is hoe vrouwen zich gesterkt voelen in hun onafhankelijkheid door het werk dat zij voor J LABEL doen. Het grootste gedeelte van de collecties worden gemaakt in India, een land waarin het niet vanzelfsprekend is dat vrouwen werken en waar de kledingindustrie nog een lange weg te gaan heeft in het bieden goede banen, eerlijke lonen en veilige werkomstandigheden. Juist daar wil J LABEL investeren, want daar is het hard nodig. Daarom maken ze de verbinding tussen de makers en de dragers, omdat elk kledingstuk met liefde is gemaakt en ook met liefde mag worden gedragen. Mode is fantastische manier om je te uiten en jezelf te presenteren. Het zet je neer zoals je bent en je kunt het als krachtig middel gebruiken. Door bewuste keuzes te maken kun je er ook een stem mee uitbrengen op een betere wereld.