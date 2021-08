JACK & JONES lanceert herfst/wintercollectie met een missie: A/WORLD

JACK & JONES LANCEERT HERFST/

WINTERCOLLECTIE MET EEN MISSIE JACK & JONES AW21: A/WORLD

JACK & JONES is hét denimlabel bij uitstek. Voor de herfst/wintercollectie van 2021 zet het merk meer dan ooit in op het blauwe kleurenpalet en de niet te evenaren street credibility van het materiaal. Maar er is meer. Want met A/WORLD, de overkoepelende campagne van de collectie, wil JACK & JONES een wereld promoten waarin het echte leven en echte connecties centraal staan. En hoe kan dat beter dan door echte mensen in de spotlight te zetten?

DENIM AS A WAY OF LIFE

De JACK & JONES herfst/wintercollectie van 2021 draait rond denim en eigentijdse trends. Het merk zet zoals steeds in op casual stukken en strakke fits met een goede dosis street credibility. De collectie bevat heel wat denim broeken, hemden en vesten in alle kleuren en snitten, aangevuld met klassiekers als geruite hemden, doorstikte bodywarmers, stijlvolle trenchcoats en vintage poloshirts. No-nonsense stukken geïnspireerd door het echte leven.

ECHTE MENSEN, ECHTE VERHALEN

Met de overkoepelende A/WORLD-campagne wil JACK & JONES het belang van authenticiteit en broederschap onderstrepen en de community in de kijker zetten. Daarom ging het onlangs opgerichte JJ Casting, JACK & JONES' eigen castingbureau, op zoek naar echte mensen in plaats van modellen. Het resultaat: de A/WORLD-campagne brengt vriendengroepen van verschillende leeftijden in beeld terwijl ze doen wat ze graag doen: of dat nu voetbal is, of de perfecte koffie scoren. Zo werd ook Giani, één van de Belgische store medewerkers, door JJ Casting geselecteerd voor de AW21 campagne. De verhalen worden gedeeld op social media én komen terug in de etalages en interieurs van de shops.

A/WORLD - Belgische store medewerker Giani

VIJFTIG TINTEN DENIM

Voor de A/WORLD-campagne kreeg ook de JACK & JONES-huisstijl een update. Blauwtinten staan centraal – een verwijzing naar het denim-DNA van het merk. Als kers op de taart lanceert JACK & JONES bovendien ook een A/WORLD-capsulecollectie met minimalistische sokken, T-shirts en petten met het A/WORLD-logo. Perfect voor iedereen die openlijk zijn steentje wil bijdragen aan een betere wereld.

A world of us. A world of new.

A world of denim. A world of blue.

Of sister, brother, other.

Of different kind of lover.

A world to believe in something true.

A world we’re proud to live in.

We hope you will be too.

A/WORLD