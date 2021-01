Jack & Jones thinks bigger

W E D O B I G G E R B E T T E R

JACK & JONES wil ervoor zorgen dat iedere man, ongeacht hun maat, dezelfde trendy stijlen en looks kan dragen als ieder ander binnen de doelgroep. Daarom hebben we de familie uitgebreid om te voldoen aan de toegenomen vraag naar grote maten. Door grotere maten aan te bieden binnen alledrie de lifestyles, JACK & JONES ORIGINALS, JACK & JONES CORE en JACK & JONES PREMIUM.

S A Y H E L L O T O T H E B I G B R O T H E R I N T O W N



P L U S S I Z E

JACK & JONES PLUS SIZE is inmiddels twee jaar op de Nederlandse markt en te koop bij onder andere Wehkamp en bol.com. De collectie bestaat uit de reguliere stijlen uit de JACK & JONES collectie die nu ook worden aangeboden in een grotere maat. De pasvorm is 100% gefocust op de plus size consument doordat er een volledig speciale maatvoering voor is ontwikkeld. Niet alleen de lengteverhoudingen dienen bijvoorbeeld anders te zijn, maar ook de naadplaatsing en het plaatsen van cuffs en ribs. De prijzen liggen daarom gemiddeld 5 a 10€ hoger dan in de reguliere JACK & JONES collectie.

S U S T A I N A B I L I T Y

Ook de plus size collecties gaan mee in de duurzaamheidsstrategie van JACK & JONES. ‘’Bij JACK & JONES houden we van katoen, het is ons belangrijkste ruwe materiaal’’, zegt Dorte Rye-Olsen, Sustainability manager bij JACK & JONES. De plus size collectie is daarom, net als de gewone collectie, voorzien van het CmiA-label. Cotton made in Africa (CmiA) is een internationaal erkende standaard voor duurzaam katoen uit Afrika. Sinds 2005 zet CmiA zich in voor de bescherming van het milieu en het verbeteren van de werk- en leefomstandigheden voor kleine boeren en arbeiders. Zo wil ook JACK & JONES de levens- en arbeidsomstandigheden verbeteren, werkgelegenheden in de textielsector creëren en de kledingproductie milieuvriendelijker maken.

N E V E R L E T S I Z E D E F I N E Y O U R S T Y L E

JACK & JONES PLUS SIZE is op de markt gebracht omdat de vraag naar 3 en 4XL maten binnen Europa steeds groter werd. Daarbij vult het een gat in de markt door jeugdiger en vriendelijker geprijsd te zijn dan concurrerende plus size merken.