Juffrouw Jansen FW21 Collectie: Luxe, zacht en comfort

Juffrouw Jansen draagt in de winter van 2021 zachte materialen. De kleding is luxe, maar draagbaar en comfortabel. Ze houdt ervan zich mooi te kleden en zal dit seizoen een combinatie van casual met gekleed dragen. De mix van easywear in zachte materialen en vrouwelijke klassiekers geven haar look dit seizoen een nieuwe twist.

Zo heeft ze volop haar aandacht voor investment pieces, die tijdloos en duurzaam zijn. Zoals een luxe jas of vest waar ze jarenlang van kan genieten.

De kleuren zijn gevarieerd en gelaagd. Er is een kleurpalet van zacht roze naar wijnrood. Daarnaast zien we naturellen, camels en lever, gecombineerd met grijsblauwtinten en zwart.

Het is tijd voor reflexie.

Wij inspireren jullie graag met onze prachtige FW21 collectie. Onze inkoopperiode is vanaf 26 januari t/m 8 maart 2021.