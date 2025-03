K-WAY lanceert de nieuwe Le Vrai 4.0.

Compact en functioneel, design voor elke gelegenheid

De Le Vrai-lijn omvat de volledige geschiedenis van het K-Way-merk, vanaf het allereerste begin. Wat deze lijn uniek maakt, is de reeks opvouwbare modellen die perfect aansluiten bij de kenmerkende waarden van K-Way: klassiek, eigentijds, technologisch, functioneel en kleurrijk.

Credits: K-Way

Maar de grootste troef? Zodra de jas opgevouwen en opgeborgen is in een van de twee zakken, neemt hij nauwelijks ruimte in—waardoor het de ideale noodregenjas is om altijd bij je te hebben, in je rugzak of tas.

De Le Vrai evolueert ook op het gebied van materialen en wordt nu 4.0: vervaardigd uit gerecycled nylon, een belangrijke vooruitgang ten opzichte van eerdere versies. Zestig jaar na de uitvinding biedt deze jas een meer geavanceerde en duurzame oplossing, zonder in te boeten op functionaliteit of stijl.

Credits: K-Way

Credits: K-Way