Kantjeboord collectie

De nieuwe seizoenloos collectie van Kantjebrood is uit. De collectie is geïnspireerd op achter ieder mens schuilt een verhaal. Wanneer was het voor jou een Kantjeboord momentje? Het rebelse en anonieme lopen synchroon met ons logo. Kantjeboord staat voor op het randje. Daar kun je alle kanten mee op. Ben je net binnen de lijntjes of er juist net buiten? Kantjeboord is een bekroning op wie je bent. We zijn niet seizoensgebonden. Het flamboyante masker met vlijmscherpe diamant zijn een herkenning van kwaliteit, authenticiteit, service met een gouden glimlach en kennis en kunde omtrent het hoogwaardige eerlijke product. De term Kantjeboord staat als een huis en is voor iedereen in te vullen. We zijn trouw aan ons beeld merk en logo en laten dit op iedere item terugkomen.

De collectie inhoud dames en heren styles. De polo’s en zip hoodies zijn mannenmodellen. We hebben ook een vrouwenafdeling met hoodie jurken, t-shirt jurken en trui jurken. De rest van de collectie bestaat uit unisex modellen en accessoires als tote bags. Elk stuk uit de collectie wordt zorgvuldig ontworpen en bedrukt met nadruk op originaliteit, stijl, kwaliteit, en klasse. Wij werken samen met een producent met een duidelijke visie op duurzaamheid. Onze kleding is vervaardigd met 100% biokatoen en gerecyclede materialen. De fabrieken waar deze kleding wordt gemaakt, worden gecontroleerd op goede arbeidsomstandigheden. Tevens wordt voor het printen van textiel o.a. gebruik gemaakt van inkt op waterbasis, wat aanzienlijk minder belastend is voor mensen, dieren en het milieu. Omdat we constant de kwaliteit in de gaten houden blijf je verzekerd van het beste resultaat.

No stock, minimal waste! Wij produceren jouw kledingstuk op aanvraag.

Ga jij tot het gaatje, of bewaak je jouw grenzen? Ingepalmd door de verleiding of zijn je “fouten” je beste lessen? Kies wat bij je lifestyle past, ga voor klasse en style. Het flamboyante masker en de vlijmscherpe diamant vertegenwoordigen jouw rebelse Karakter.

Wij zijn niet gebonden aan delivery drops. Wij kunnen op aanvraag produceren en Leveren. Custom verzoekjes zoals een andere kleur textiel, textielsoort, printkleur of printpositie zijn bespreekbaar. De belangrijkste kleuren voor deze collectie zijn wit, zwart, heather grijs en navy.