Kantjeboord Lifestyle® seasonless: een gewaagde en expressieve collectie voor de rebel in ons allemaal

We zijn niet seizoensgebonden en hebben geen uitverkoop. De collecties van KANTJEBOORD LIFESTYLE® zijn een upgrade voor jezelf en je garderobekast. Wij spelen graag met materialen, patronen en printkleuren. Het flamboyante masker met vlijmscherpe diamant zijn een herkenning van onze kwaliteit en service met een gouden glimlach. De term Kantjeboord staat als een huis en is voor iedereen in te vullen. We zijn trouw aan ons beeldmerk en laten dit op iedere item terugkomen. De collectie zal bij gelegenheid verrijkt worden met specials en limited editions. Dit zullen samenwerkingen zijn met 'like-minds'. Als onafhankelijk kledinglabel kunnen wij ons bodemprijzen en dikke kortingen niet veroorloven. Sterker nog dat willen wij ook helemaal niet. Het ontwerp en productieproces is intens. Met een schreeuwende sale neem je eigenlijk al heel snel afscheid van een mooi duurzaam product.

De collectie is geïnspireerd uit het dagelijks leven. Kantjeboord Lifestyle® is voor de rebel in ons allemaal. Voor de diamant, grof of geslepen. Voor de gelukszoeker, -vinder en –brenger. Voor het buitenmens of de huismus, die extroverte intro of juist andersom. Voor de free spirit, geleefd door een hart dat lijdt, of voor wie liever veilig in die box blijft.

Een item van Kantjeboord Lifestyle® is je zelfgekozen masker, voor iedere dag en elk moment. Een bekroning op wie je was, zult zijn en bent. Het zit er allemaal in. En schuilt erachter. Jouw verhaal, jouw masker. Op of af? Jij bepaalt.

De collecties van Kantjeboord bestaan uit basics, een upgrade voor ieders garderobekast Je kiest voor Kantjeboord Lifestyle® omdat je het voelt. Omdat het tijd is om de basics in je kledingkast én jezelf te upgraden. Minimaal, want met minder, ben je toch het meest. Jezelf. De belangrijkste kleuren van onze collectie zijn zwart, wit, heather grey, navy blue.

Wij zijn niet gebonden aan delivery drops. Wij kunnen op aanvraag produceren en leveren.

Custom verzoekjes zoals een andere kleur textiel, textielsoort, printkleur of printpositie zijn bespreekbaar.