Klaar voor de kou: Highlights herfst/winter 2025/26 collecties van Intimissimi, Calzedonia, Tezenis, Falconeri en IUMAN-Intimissimi Uomo

Als de temperaturen dalen, stijgen de eisen aan kleding: warm, flexibel en inspirerend. De herfst/wintercollecties 2025/26 van de Italiaanse cultmerken spelen hier moeiteloos op in. De collecties tonen een stijlvolle, elegante en expressieve interpretatie van het koude seizoen. Van warme kasjmier en delicate kant tot flatterende silhouetten en luxe loungewear: de nieuwe looks zetten de toon voor koude dagen en lange nachten.

Comfort, stijl en innovatie: Calzedonia herfst/winter 2025/26

Calzedonia brengt een klassieker terug: de populaire Invisible Tights. Deze panty’s combineren comfort, een perfecte pasvorm en een elegante uitstraling. Vrijwel onzichtbaar onder kleding en aangenaam om te dragen. Ze verenigen esthetiek en functionaliteit, en zijn daarmee de ideale metgezel voor koudere dagen, zowel voor dagelijks gebruik als voor speciale gelegenheden. Panty’s met kant, netstructuren, verfijnde patronen of huidtinten zorgen voor een stijlvol statement en laten de benen stralen.

Ook leggings maken hun comeback bij Calzedonia: veelzijdig inzetbaar voor athleisure- of sporty-chic-looks, of als stijlvolle optie tijdens het sporten. De collectie wordt aangevuld met hoogwaardige sokken, perfect voor layering en dagelijkse stijlen. Voor feestelijke momenten keert de partycollectie terug met glinsterende panty’s, kniekousen en culottes in goud- of zilverkleurige uitvoering, een romantische herinterpretatie van zwart voor elegante avondlooks.

Calzedonia HW25. Foto: Oniverse

Kleurrijke dromen, elegante stoffen en vrouwelijke kracht met Intimissimi

Intimissimi viert een nieuwe vorm van vrouwelijkheid: authentiek, modern en vrij. De herfst/wintercollectie combineert charme en comfort met elegante veelzijdigheid, voor looks die zowel thuis als onderweg perfect functioneren. Luxe corsetterie, bloemenkant, verfijnde dévoré-effecten en delicate tule geven het seizoen extra allure, aangevuld met zachte viscose ribstoffen en gelaagde materialen.

Het kleurenpalet varieert van warme natuurtinten zoals pralinebeige en karamel tot expressieve nuances als peacock blue en titaniumgrijs. Romantisch, sensueel of juist helder en modern: elke lijn vertelt een eigen verhaal. Couture-geïnspireerde accenten met pailletten, borduursels of zijde zorgen voor een feestelijke glans. Nieuwe loungewear van modal en kasjmier, nachtkleding met satijndetails en breisels van 100% merinowol tillen de dagelijkse garderobe naar een hoger niveau.

Intimissimi HW25. Foto: Oniverse

Understated luxury voor elke dag – Falconeri herfst/winter 2025/26

Strakke lijnen, de fijnste garens en een kleurenpalet dat zachte aardetinten met verfijning combineert: de herfst/wintercollectie van Falconeri staat volledig in het teken van natuurlijke elegantie. Centraal staat hoogwaardig kasjmier, opnieuw geïnterpreteerd in innovatieve structuren, vernieuwende afwerkingen en vloeiende silhouetten voor zowel vrouwen als mannen.

Van oversized mantels en bouclé-looks tot ultralichte poloshirts en vesten met Argyle-patroon: deze collectie belichaamt Italiaans vakmanschap, modern design en voelbare kwaliteit. Gestructureerd breiwerk, soepelvallende blouses in een kasjmier-zijde mix, jassen van kasjmier velours en losvallende broeken in zachte wolmixen zorgen voor een garderobe waarin stijl en comfort hand in hand gaan. Het kleurenpalet varieert van steen, taupe en marsala tot dusty rose en saffierblauw: ton-sur-ton of met een bewust gekozen contrast.

Falconeri HW25. Foto: Oniverse

De overgangsperiode en winter bij Tezenis

Tezenis brengt warmte in de koude maanden met een collectie die comfort combineert met gevoel voor trends. Fijne kant, geplooide stoffen en romantische details zoals katoenen kant kenmerken de lingerielijn en laten zich moeiteloos stylen tot individuele looks. Body’s, korsetten en jurken worden veelzijdige layering-allrounders die de persoonlijke stijl kracht bijzetten.

Zachte easywear maakt de collectie compleet: knusse gebreide items, ultralichte essentials van merinowol en de nieuwe ‘Super Thermal’-lijn zorgen voor aangename warmte, zowel binnen als buiten. Ook nachtkleding en homewear combineren functionaliteit met gevoel: met zachte stoffen, speelse prints en mix & match-opties voor ultiem comfort. De lijn wordt afgerond met modieuze kousen: bloemenmotieven in netpatronen, glittereffecten en feestelijke accenten zorgen voor opvallende details die elke outfit versterken.

Tezenis HW25. Foto: Oniverse

IUMAN-Intimissimi Uomo: Meer dan alleen een kledingkast

Met hoogwaardige materialen en een doordacht design brengt IUMAN-Intimissimi Uomo subtiele kracht en mannelijke lichtheid in de wintergarderobe. De nieuwe collectie verenigt boxershorts van premium katoen, strakke snitten en opvallende prints met tijdloos elegante overhemden van merinowol of katoen.

Trainingspakken en dagelijkse essentials zorgen voor dynamiek in de overgangsperiode en koude maanden. Rustige tinten zoals blauw, zand, groen en denim onderstrepen de minimalistische en zelfverzekerde uitstraling van de collectie. Het hoogtepunt? Een kasjmier trui van de fijnste garens: luxueus, zacht en opvallend. Stijlvolle pyjama’s en accessoires maken de collectie compleet en zorgen voor ontspannen momenten met stijl.

IUMAN-Intimissimi Uomo HW25. Foto: Oniverse

