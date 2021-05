Kleurenpalet zomer 2021: fris, vrolijk en eigenwijs

Ons kleurenpalet voor deze zomer bestaat uit lila, wit, geel, oranje en soft blue. Dit zijn frisse en vrolijke kleuren welke passen bij het seizoen en aansluiten op de huidige trends. Onze diverse producten zijn goed te mixen en matchen. Op deze manier kun jij je eigen stijl creëren en hiermee de show stelen.

Onze producten zijn altijd uit voorraad leverbaar en we bewegen met iedere collectie mee met de kleuren en trends van het seizoen. Mocht je op zoek zijn naar een specifieke kleur en/of materiaal en deze niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze populaire doorzichtige phonecovers zijn weer op voorraad en sindskort hebben we hier gekleurde siliconen covers aan toegevoegd in de kleuren: zwart, lila, en powder rose. Deze siliconen covers zijn inclusief een koord in dezelfde kleur als de cover. Formaten van de covers zijn beschikbaar in de meest verkochte iPhone modellen.