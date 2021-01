Kunst op schoenen: Dr. Martens x Keith Haring

SS21 Dr. Martens x Keith Haring

Amsterdam, januari 2021 - De impact van Keith Haring op de kunstwereld is ongeëvenaard. Zelfs degene die zijn naam niet kennen, zijn indirect bekend met zijn werk. Zijn kunst is overal; op t-shirts, aan de zijkanten van gebouwen, stoelen, sleutelhangers en badges. En vanaf 22 januari 2021 eindelijk op de boots en schoenen van Dr. Martens.

De kleurrijke, cartoonachtige graphics van de in New York gevestigde kunstenaar waren diepgeworteld in sociaal activisme. Zijn kunstwerken - die toegankelijk waren voor iedereen - exposeerden openlijk zijn opinie en vraagtekens bij de autoriteiten destijds. Er schuilde altijd meer betekenis achter Keith's werk dan je op het eerste oog kon zien. Keith Haring was een kunstenaar die zijn leven lang heeft gevochten voor de onderdrukten en tegen de status quo. De stempel die hij achterliet is vandaag de dag nog voelbaar. In deze eerste samenwerking met Dr. Martens brengt het merk een eerbetoon aan een persoon die de mentaliteit van de DM's altijd heeft uitgestraald.

De originele 1460 boots zijn bedrukt met Haring's direct herkenbare illustraties en twee opvallende schoenveter tags. De boots zijn gemaakt van glad leer, bedrukt met zwarte grafische lak details over de gehele zijkant van de boots. Achterop zijn de boots bewerkt met een strip van kleurrijke grafische figuren op de hiel.

Ook voor de jongste fans is er een zwarte 1460 Keith Haring boot aan de collectie toegevoegd. Gemaakt van zacht Hydro leer, bedrukt met Keith's bat-cartoon op de zijkanten en voorzien van de schoenveter tag met dog-cartoon erop.

De twee 1461 schoenen zijn gemaakt van Smooth leer en bewerkt met Keith's bekende designs. Waarvan de eerste een referentie is naar zijn 'angelic baby' illustratie in wit en rood. En de tweede 1461 heeft een complete print met Keith's iconische karakters.

De Dr. Martens x Keith Haring collectie is verkrijgbaar vanaf 22 januari 2021 in de winkel en online op drmartens.com.