Kurt Geiger, spraakmakende kleurrijke ontwerpen nu te verkrijgen bij Fashion club 70

We are JOY. We are LOUD. We are PROUD, luidt het bij Kurt Geiger. Dit Londense schoenen- en accessoiremerk staat voor zelfexpressie en creativiteit. Met trots introduceert Fashion club 70 dan ook Kurt Geiger in de Benelux markt.

“Kurt Geiger benadert mode vanuit een andere invalshoek en differentieert zich door zijn uitgesproken DNA. Het is daarom een perfecte aanvulling op het huidig assortiment van Fashion club 70”, aldus Luc Dheedene, oprichter en CEO van Fashion club 70.

Met meer dan 50 merken in het midden-hoog segment is Fashion club 70 reeds decennialang één van de belangrijkste showrooms in Europa. Samen met haar gemotiveerd team bedient Fashion club 70 meer dan 1700 boetieks binnen de Benelux.

Al sinds 1963 is Kurt Geiger een toonaangevend ontwerper op het gebied van luxueuze schoenen en accessoires. Kurt Geiger - vernoemd naar de Oostenrijkse oprichter van het merk - is een echte modepionier en combineert de iconische Londense stijl met een urban touch om gedurfde, doch herkenbare ontwerpen te creëren. Het merk kenmerkt zich door de regenboogkleuren, die symbool staan voor creativiteit en toegankelijkheid. De kleuren vertegenwoordigen de goede energie en liefde die het merk koestert voor de gemeenschap en de manier waarop we collectief onze eigen stijl uitdrukken.

Deze levendige kleuren karakteriseren dan ook de Spring Summer ’22 collectie, waarin Kurt Geiger een duidelijk statement naar voren brengt: “Be Kind”, een veelkleurige collectie met een uitgebreide schoenen- & handtassencollectie die tot in de kleinste details zijn uitgewerkt. Kortom, een veelzijdige collectie, verfijnd, vrouwelijk mét een duidelijk modestatement.