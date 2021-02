Kyra & Ko FW 2021 Collectie

Kyra & Ko presenteert deze weken vanuit een nieuwe showroom in Amsterdam Noord haar FW21 collectie. Uitkijkend over het IJ hangt er een vrolijk makend kleurbeeld in de ruime showroom.

Ondanks het feit dat we groot zijn geworden met jurken voor elke vrouw, hebben we dit seizoen een bredere en completere collectie dan ooit. Naast het vertrouwde aanbod, waar onze klant voor bij ons terecht kan en voor terugkomt, hebben we een verrassend nieuw beeld weten neer te zetten, aldus commercieel directeur Nicole Groeneveld. In de FW21-collectie bieden we prachtige comfortabele brei items en fantastische broeken aan.

Een grote verscheidenheid aan kleuren, die uiteraard allemaal onderling te combineren zijn en spannend blijven door het gebruik van afwisselende materialen en structuren. Wij weten als geen ander hoe fijn het is als een kleurbeeld aansluit bij wat je al in je kast hebt hangen, terwijl het toch verfrissing en vernieuwing brengt in je garderobe.

Naast pasvorm en comfort is deze ‘combinability’ in sets en kleuren onze kracht. Dit zijn sinds 2003 de pijlers waarop elke Kyra & Ko collectie is gebaseerd.



De leveringen lopen van eind juli tot eind september en brengen in ieder levermoment de juiste items voor de betreffende periode. Door de verscheidenheid aan materialen en structuren is het heel makkelijk om gelaagdheid aan te brengen. Waardoor je items langer door kunt dragen. Wij zijn zeker bezig met de heersende trends, aldus creatief directeur Barbara Swaak, maar weten gelukkig ook heel goed wat wel en niet aansluit bij onze klant. Het zal altijd een vertaling van een trend zijn waarin onze klant zich herkent en die haar mooier maakt!

In de eerste levering brengen we een mooie donkergroen, in de tweede een fuchsia roze en een warm oranje, vervolgens in de derde een diepe geeltint en in de laatste levering poeder roze, aangevuld met de juiste commerciële basis kleuren. De heersende trend van gedetailleerde mouwen met volume zien we terug in iedere levering. Ook zijn we de ‘luxury-lounge’ trend niet vergeten! Op een zeer vrouwelijke en draagbare manier geven we invulling aan dit comfortabele beeld. Mede door de grote verscheidenheid aan garens in de gebreide items, kunnen alle styles van de verschillende thema’s het gehele seizoen door goed gecombineerd en doorgedragen worden.

De Kyra look, is evenals in andere jaren, onderscheidend en tegelijkertijd functioneel, met duidelijke kleurbeelden en bijzondere prints. Daarnaast is het belangrijk dat de artikelen niet slechts één seizoen meegaan, duurzaamheid en kwaliteit zijn belangrijke ingrediënten binnen de collectie.