De nieuwe FW21 collectie van L’Ascolana is uit. De collectie is schoenen voor mannen. De collectie is ontstaan in een Italiaanse omgeving geïnspireerd door voetbal met een grote interesse voor kwaliteitsproducten vanuit Italië.

De belangrijkste kleuren voor deze levering zijn zwart, blauw en bruin. De L’Ascolana FW21 collectie wordt uitgeleverd in de periode augustus in totaal met 2 leveringen.