Labels Group Presenteert: Nous Sommes Labels

Labels Group is verheugd om de lancering van haar nieuwe merk NOUS SOMMES LABELS aan te kondigen! Gevestigd in het hart van historisch Amsterdam, straalt het merk niet alleen passie en kunde uit, maar representeert ook een verfrissende flair geïnspireerd door de energie van de stad.

Nous Sommes Labels biedt een uitgebreide collectie veelzijdige fashion pieces voor de moderne jonge vrouw. Van tijdloze klassiekers tot on-trend items, elk item is zorgvuldig ontworpen om moeiteloos over te gaan van relaxte ochtenden tot feestelijke avonden. De collectie omvat diverse items zoals knitwear, broeken, in-between jassen, accessoires en meer, allemaal met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Credits: Nous Sommes Labels

Met een scherp oog voor stedelijke trends lanceert Nous Sommes Labels meerdere collecties per seizoen. Zo sluiten de collecties altijd aan bij de voortdurend veranderende behoeften van de klanten. Met diepgaande kennis en meer dan een decennium ervaring in retail is het voor Nous Sommes Labels mogelijk om op het juiste moment de juiste producten te leveren, rekening houdend met de dynamiek en uitdagingen van de retailwereld.

De opening van een Nous Sommes Labels Brandstore in de iconische Negen Straatjes van Amsterdam aanstaande augustus symboliseert de sterke band met deze geliefde thuisstad. Trots en enthousiast is Labels Group over de samenwerking met boutique agentschap Laundryroom, dit agentschap heeft de perfecte eigenschappen om Nous Sommes Labels succesvol te lanceren.

Voor buyers die een afspraak in de showroom willen maken gelieve contact op te nemen met: Bibi Sturing / telefoon: 06 461 764 56 / e-mail: bibi@laundryroom.nl.

Credits: Nous Sommes Labels

Nous Sommes Labels is onderdeel van de Labels Group (Est. 2010). Labels Group introduceerde eerder andere succesvolle merken, is eigenaar van boutique-keten We Are Labels en produceert merchandise voor derden. Het hoofdkantoor met designstudio is gevestigd in het centrum van Amsterdam.