Lacoste FW25 : Een diner met René Lacoste

Voor de tweede keer op rij strijkt Lacoste neer op de mythische Philippe Chatrier-baan in Roland-Garros. Artistiek directeur Pelagia Kolotouros presenteert er een herfst-wintercollectie die de traditionele tenniscodes loslaat en een nieuw hoofdstuk toevoegt aan het erfgoed van René Lacoste. Niet enkel de kampioen, maar ook de ondernemer, de innovator en de man van de wereld komen tot leven in deze garderobe.

De gravel van Roland-Garros wordt het decor van een intiem diner, een ontmoetingsplaats waar verleden en heden versmelten. Een scène die evenveel draait om verfijning als om spontaniteit. Lacoste belichaamt de levensstijl van de krokodil: sportief en elegant, moeiteloos balancerend tussen prestatie en prestige. In de jaren dertig tafelde René Lacoste met atleten, artiesten en industriëlen. Vandaag zet Lacoste die traditie voort en brengt het Franse huis hedendaagse cultuuriconen samen.

Credits: Lacoste

De collectie put uit een rijke, tijdloze erfenis en injecteert die met een ruwe, creatieve energie. Iconische stukken krijgen een nieuwe dimensie: tailoring wordt ongedwongen, structuur speelt met souplesse, techniek flirt met elegantie. Sensualiteit en gewaagde proporties geven de collectie een dynamische uitstraling. Denk aan biais-gesneden tops, zwierige plooirokken en oversized jassen. Felroze blazers in viltwol contrasteren met nonchalante wijde broeken. Sjaaljurken laten zich moeiteloos combineren met sportieve elementen.

Credits: Lacoste

Materialen en silhouetten verkennen de spanning tussen luxe en functionaliteit. Edele stoffen als bouclé-tweed en glanzend breiwerk krijgen een sportieve twist dankzij technische details. De key-looks? Voor haar: A-lijn jurken, plooirokken en verfijnd dubbelzijdig breiwerk. Voor hem: nonchalante broeken met contrasterende accenten en gelaagde tailoring.

Credits: Lacoste

De jassen zijn stuk voor stuk statement pieces: luxueuze wollen mantels, technische trenchcoats met een wollen membraan en gemoderniseerde trainingspakken combineren comfort met een onmiskenbare elegantie. De iconische Lacoste-polo wordt heruitgevonden in hybride versies: als verlengde jurk, in gestructureerd breigoed of als gelaagd ontwerp met speelse texturen. Zacht kasjmier en getextureerde wol gaan hand in hand met high-tech materialen zoals nylon, wat resulteert in een boeiende dynamiek tussen luxe en performance.

Credits: Lacoste

De nieuwe collectie draagt de naam van René Lacoste als logo. Geborduurde patches, versierd met edelstenen, zijn geïnspireerd op de trofeeënkast uit de archieven van René Lacoste, met motieven als een tennisraket of het embleem van de Davis Cup.

Credits: Lacoste

Het kleurenpalet voor de herfst-wintercollectie roept enkele iconische tinten van het merk op, waarbij tijdloze neutrale kleuren worden gecombineerd met diepere, verzadigde nuances. Ton-sur-ton looks in wit, crème, zwart-groen en warm camel stralen een gevoel van tijdloosheid uit, met frisse accenten in felroze en fuchsia.

Credits: Lacoste

De herfst-wintercollectie 2025 opent zo een nieuwe weg voor een hedendaagse lifestyle, waar sport zich vermengt met cultuur en erfgoed verankerd wordt in de toekomst.