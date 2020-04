Lacoste stevent af op 200.000 mondmaskers in de strijd tegen het coronavirus

In ongeziene tijden van wereldwijde solidariteit stapten de afgelopen weken heel wat modehuizen mee in de productie van medische mondmaskers voor zorgmedewerkers en eerstelijnswerkers. Ook het Franse Lacoste steekt de handen uit de mouwen om een cruciale bijdrage te leveren in de strijd tegen het coronavirus. In enkele weken tijd bereikte het Franse modehuis de mijlpaal van 100.000 mondmaskers.

In een steunbetuiging aan de vrijwilligers die dag in dag uit in de weer zijn om levens te redden, uit Lacoste zijn ambities om nog beter te doen: de talrijke vrijwilligers die aan het werk zijn in de historische Lacoste-fabriek in Troyes maken zich klaar voor nog eens zoveel mondmaskers en stevenen af op 200.000 stuks, verdeeld over ziekenhuizen, woonzorgcentra en essentiële bedrijven.

Maar daar stopt het niet: ook de productiesites in Argentinië en Turkije, via Lacostes Turkse partner EREN Holding, schakelden over op de productie van medische mondmaskers en schorten. Lacostes engagement reikt verder dan de piek van de pandemie; het label engageert zich om — zolang de nood aanhoudt — twee productielijnen in Troyes te wijden aan de productie van conform beschermingsmateriaal, van onschatbare waarde in de terugkeer naar een normaal draaiende samenleving.

C O V I D - 1 9 U P D A T E

Om de gezondheid en veiligheid van werknemers en klanten te garanderen heeft Lacoste, naar aanleiding van de recente ontwikkelingen van het coronavirus, besloten om al zijn winkels in België te sluiten tot nader order.

De webshopblijft open en breidt uit met enkele buitengewone diensten. Zo geldt er gratis levering voor alle bestellingen en er wordt een uitzonderlijke retourperiode van 60 dagen toegestaan.

O V E R L A C O S T E

Lacoste is het creatieve geesteskind van Frans tenniskampioen René Lacoste. Het jonge tenniswonder houdt van uitdagingen en zijn teamcaptain weet dit. Hij belooft de 19-jarige speler een prachtige krokodillenleren koffer als hij de moeilijke wedstrijd wint. René Lacoste wint de wedstrijd niet, maar zijn hardnekkigheid op het veld is de pers niet ontgaan en bezorgt hem de bijnaam 'de krokodil'.

In een poging om comfort en klasse te verenigen op en naast de tennisbaan, ontwerpt hij het allereerste poloshirt. Wat oorspronkelijk bedoeld was voor zichzelf en zijn vrienden, lag aan de basis van de lancering van Lacoste in 1933. Vandaag maakt het ontwerp nog steeds essentieel onderdeel uit van het DNA van het merk.

In oktober 2018 neemt Louise Trotter het roer over als creatief directeur en bezorgt het heritage label een moderne upgrade. De Britse ontwerpster debuteert met een sterke AW19-collectie en bouwt sindsdien verder op hetzelfde elan, waarin ze sportieve klassiekers heruitvindt en voorziet van een elegante flair.