Lancering Petticoat collectie: Jeremy Scott X Cybex

EVERYTHING IS BETTER WITH A BOW ON IT

CYBEX introduceert PETTICOAT, ontworpen door JEREMY SCOTT

High-end fashion design x moderne speelsheid, zo kunnen we PETTICOAT, de vierde collectie van topontwerper Jeremy Scott voor Cybex, zeker omschrijven. De creatief directeur van modehuis Moschino verrast in deze exclusieve editie met vrolijke designs die puur plezier en geluk uitstralen.

Blijheid en geluk, dat is waar deze exclusieve fashion collectie van Jeremy Scott voor staat. Het Amerikaanse mode icoon brengt voor de vierde keer zijn unieke visie naar de wereld van kinderproducten. Stroller, autostoel, voetenzak en luiertas zijn uitgevoerd in levendige en kleurrijke designs.

‘Ik hou van creativiteit en diversiteit in alles wat ik ontwerp – kleding, auto's, outfits voor popsterren of kinderwagens. Ik hou van het idee dat mijn ontwerp een deel van iemands leven wordt," vertelt Scott die zijn inspiratie haalt uit alle moderne ouders die actieve en vreugdevolle levens leiden. ‘Zij verdienen allemaal een ontwerp dat hun persoonlijkheid, stijl en coolness weerspiegelt.’

Als je strik maar goed zit

De PETTICOAT collectie is uitgevoerd in dieprood en witte polkadots in verschillende groottes. Polkadots zijn al meer dan een eeuw populair in de popcultuur en in de mode. Maar, het is de allereerste hit van muziek legende Frank Sinatra: Polkadots & Moonbeams, die de stip als ontwerp element op de kaart zette. Spierwitte polkadots lijken te dansen op de levendig rode stof en bij elke blik ontdek je weer een nieuw patroon in de stippen. Zonder enige twijfel is de grootste blikvanger de enorme strik, die niet alleen alle aandacht trekt maar ook een glimlach tovert op alle gezichten die ernaar kijken. Scott: ‘Everything is better with a bow on it.’

Hitting the right spot, met een Cybex X Jeremy Scott

PETTICOAT bestaat uit de PRIAM Seat Pack (kinderzitje) en de PRIAM LUX Carry Cot (reiswieg), de MIOS Seat Pack en de MIOS LUX Carry Cot. De CLOUD Q & Z-I SIZE baby-autostoeltjes zorgen ervoor dat je veilig en in stijl met je kleintje kunt reizen. De gehele collectie is compleet dankzij bijpassende accessoires zoals een luiertas en voetenzak en is op cybex-online.com/petticoat en bij geselecteerde retailers beschikbaar.

Showroom: Vondelstraat 120D, 1054GS Amsterdam (Vondelkerk)

Contact: Laurien Vest (laurien@gardeners.nl / 06-41469730) & Mariene Meyer Swantee (mariene@gardeners.nl / 06-39762931)