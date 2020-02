Le Mont St Michel SS20, dromerige toile de jouy in comfy silhouetten

Le Mont St Michel laat zich het beste omschrijven als een eigentijds merk met rijke geschiedenis. Het Franse huis dat zich sinds 1913 specialiseert in 'slijtvaste' werkkledij werd in 1998 overgenomen door Alexandre Milan. De huidige creative director transformeerde het historische label tot een modern label, zonder het functionele erfgoed te verloochenen. De nieuwe SS20-collectie verrast, maar blijft verankerd in zijn primaire kracht: traditionele knowhow die ook vandaag nog steeds wordt bestendigd. Vanuit verschillende inspiraties richt het merk dit seizoen de spotlight op talrijke copieuze prints.

De blikvanger van deze nieuwe collectie is ongetwijfeld de Toile de Jouy-print. Gekenmerkt door zijn zowel delicate als complexe uitstraling, combineert het patroon vakkundig dier- en bosmotieven die schijnbaar recht uit de privékamers van Marie Antoinette komen.

Nu workwear ook in de modewereld groen licht krijgt, is deze utility jacket een onmisbaar item geworden. Dit model, met comfortabele, oversized pasvorm, heeft ook een bijpassende broek in twill of corduroy.

Het Franse merk heeft een uniek, zorgvuldig bewaard familiearchief waarachter bijna een eeuw aan vakmanschap en textielkennis schuilgaat. Met één voet in het verleden en een andere in de toekomst, moderniseert Le Mont St Michel technieken als jacquard, intarsia, ribbelstitch of de complexe gedraaide steek. De strepen, geometrische vormen en andere verrassende breisteken zijn een subtiele verwijzing naar patronen uit de jaren zeventig. Hiervoor gebruikt het merk garens van de hoogste kwaliteit, zoals shetlandwol, fijne merinowol, alpaca en mohair.

Le Mont St Michel gaat zeer zeker prat op zijn iconische werkkleding, maar presenteert daarnaast een volledige collectie alledaagse essentials. Denk aan gebreide t-shirts, getextureerde truien, broekrokken en lange jurken: praktische stukken in zowel poederachtige als felle kleuren om gemakkelijk af te stemmen op een lente-outfit met bohémien accenten.

Le Mont St Michel SS20 is verkrijgbaar in geselecteerde verkooppunten, zoals Privejoke (Brussel), A Suivre (Sint-Martens-Latem, Brussel, Kortrijk, Knokke), Wendela Van Dijk (Rotterdam), Norse Store (Kopenhagen), Isetan (Tokyo) en Boon The Shop (Séoul), alsook in de flagshipstore in Parijs of via lemontsaintmichel.fr.

Le Mont St Michel is een rotsachtig getijdeneiland ten oosten van de monding van de Couesnon. Het bevindt zich op 48° 38' 10" noorderbreedte en 1° 30' 40" westerlengte. Het eiland ligt in de gelijknamige baai, die deel uitmaakt van het Kanaal. Le Mont St Michel bestaat uit granietrotsen en heeft een omtrek van ongeveer 960 meter. Het hoogste punt ligt op 92 meter boven de zanderige vlakte van de baai. Het eiland heeft een oppervlakte (boven water) van ongeveer 7 ha, met op het hoogste punt de abdij. Het grootste deel van het rotseiland wordt in beslag genomen door de abdij van Le Mont St Michel en de omliggende domeinen. Het eiland vertegenwoordigt slechts een klein deel van de gelijknamige gemeente, die zich verder uitstrekt over de dijk en tientallen hectaren polderland. Le Mont St Michel is ook een iconisch modelabel geroemd om zijn breigoed en workwear. Het werd opgericht in 1913.