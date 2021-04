Les Deux Pop-Up in De Bijenkorf Amsterdam

Het Scandinavische herenmodemerk Les Deux presenteert met trots de opening van een Pop-up shop binnen het historische warenhuis De Bijenkorf in Amsterdam. De collectie die in de shop gepresenteerd wordt heeft een sterke focus op duurzaamheid.

Les Deux is er in geslaagd om binnen 10 jaar tijd een van dé toonaangevende herenmodemerken te worden. Het in Kopenhagen gevestigde merk begon hun avontuur met enkel een wit T-shirt met opgenaaide patches maar is inmiddels uitgegroeid tot een volledig lifestyle merk. Les Deux wordt een steeds sterkere naam in de branche en binnen hun collecties stylen ze moderne herenkleding met sportieve items.

Nederland is altijd een interessante markt voor het merk geweest, dus het is niet verrassend om te zien dat Les Deux stappen zet in de richting van een ​​grotere naamsbekendheid door zichzelf te presenteren in het meest invloedrijke warenhuis van het land. Deze duurzame pop-up in De Bijenkorf is het begin van de retail ambities van het merk met als droom het openen van een Flagship winkel in Amsterdam centrum.