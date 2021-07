LingaDore - AW21 Collection

So Presents: LingaDore

LingaDore is een, in 2005 opgericht, modemerk uit het oosten van het land met een internationale allure. Het label, wiens producenten meer dan 40 jaar ervaring achter zich hebben in de lingeriebranche, verkoopt haar lingerie, badmode en homewear collecties over de hele wereld. De verschillende collecties versterken de vrouwelijke vormen en benadrukken de schoonheid van de vrouw. Voor luxe basics tot speciale items, stuk voor stuk bereikbaar voor elke vrouw (met maten van XS tot 4XL) en portemonnee. Niet voor niets hanteert het merk als motto: betaalbare luxe voor iedereen.

AW21 Lingerie Collectie: Joie de vivre

Genieten van de momenten die later de mooiste herinneringen maken. LingaDore zocht voor deze herfst/wintercollectie 2021 de rust van de natuur op: winters kamperen, geroosterde marshmallows met dank aan het haardvuur en een lekker glas wijn bij de open haard.

De uitgebreide lingerie collectie bestaat uit de volgende, maar liefst 10(!), afwisselende series:

Velvet

Deze stoere, zachte en vooral comfortabele velvet serie heeft in de hoofdrol de welbekende triangle bh met mooie bijpassende lace slips, een comfortabele body en een geweldig comfy pak.

Black Flower

Vrouwelijk, maar ook stoer. Deze uitgebreide serie bestaat uit drie bh’s, drie prachtige slips en nightwear om in te stralen. Een echte eyecatcher is de body, die je gecombineerd met een blazer ook tijdens een avondje uit aan kunt.

Wild&Free

All good things are wild & free. Mix & match naar hartelust: een satin giraffe print gecombineerd met kant en een scala aan fashionable nightstyles waarmee je zowel s’nachts als overdag je outfit kunt stylen.

Cedar Wood

Een prachtige warme kleur met zinderende details en prachtige nightstyles! Satin veter details geven deze kanten bh’s een mooie romantische uitstraling. Een ding is zeker: je gaat een mooie avond tegemoet.

Olive

Stoer & chique tegelijk. De non wired triangle BH zorgt voor extra comfort en een prachtige jurk straalt door eenvoud.

Delicated Black

Triangle bh met prachtige slips, een body waar je van gaat duizelen en een lange nacht jurk die je bijna laat weglopen uit een sprookje! Modern kant met dotted mesh details geven deze serie een strak maar vrouwelijke uitstraling.

Black & Copper

Een prachtige combinatie van Black met Copper embroideries verwerkt in verscheidene prachtige styles. Een must-have

Midnight Blue

Adembenemend graphic lace in sensationeel Midnight Blue. Wire bh’s, met een grafische design, slips met een speelse, sexy veter en een lange jurk die vanaf nu onmisbaar is in ieders lingerie collectie!

Sustainable Black

Triangle bh met prachtige slips, een body waar je van gaat duizelen en een lange nacht jurk die je bijna laat weglopen uit een sprookje! Modern kant met dotted mesh details geven deze serie een strak maar vrouwelijke uitstraling.

Blue Animal

Clean, strak, sportief en toch heel vrouwelijk zijn de woorden die deze serie het beste omschrijven. Van o.a. animal print in een shade of Blue tot invisible slips. !