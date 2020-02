LIU JO's Denim Revival

De lente/zomer collectie van LIU JO zit weer vol met denim items. De unieke pasvormen en wassingen van de denim collectie combineren perfect met de kleurrijke accessoires die een jaren 70 en 80 vibe hebben. De looks die worden gecreëerd zijn geïnspireerd door de pop cultuur en ademen het DNA van LIU JO.

Nonchalante denim en een tintje retro

Steentjes, pailletten, fluorescerende details en sterren in alle vormen en kleuren zijn de rode draad die door deze frisse denim collectie loopt. Nonchalance en strakke lijnen spelen met elkaar wat zorgt voor een sexy, elegante look die de vrouwelijkheid van LIU JO omarmt.

Een tintje retro met wijde pijpen of boot-cut jeans afwisselend met de tijdloze modellen zoals de skinny bottom ups, work-wear style pakken of toch een minimalistische, maar comfortabele shirt-dress. Een van de successen deze collectie is tencel: een stof so light as air. De stof is bewerkt met kant en ruches voor bij een classy jurk of top en broek. Terwijl de meeste vintage denim looks bekent staan om hun stoerdere kenmerken zoals bleekwassingen of uitgescheurde zomen, zijn deze jeans daarnaast afgewerkt met steentjes op de zakken en broches voor een zachtere look.

Grafische en kleurrijke modetrends

De accessoire collectie is gebaseerd op grafische en geometrische vormen met een knipoog naar de kleurrijke pop modetrends van de jaren 70 en 80, geïnspireerd door de visuele identiteit en de kracht van deze periode. Voor de avonden zijn de kleine crossbody tassen en glitter clutches met metallic details geschikt voor een glamour uitstraling.

OVER LIU JO

De creatieve filosofie is erop gericht om de natuurlijke schoonheid en vrouwelijkheid van elke vrouw te verbeteren. Liu Jo werkt met energie en enthousiasme om hedendaagse creaties aan te bieden met de onmiskenbare Liu Jo-identiteit: een onmiddellijk herkenbare stijl die tot uiting komt in hoogwaardige materialen en nauwgezette aandacht voor details. Diep geworteld in het vakmanschap van het Carpi-gebied, blijft het merk loyaal aan hen authentieke traditie en Italiaanse stijl die elegantie en betrouwbare kwaliteit, verfijning en allure spelt.