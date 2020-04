LIVE, LAUGH, LOVE MET S.OLIVER WE CARE X SARA NURU

s.Oliver trapt de zomer af met een duurzame collectie vol casual looks, lichte, soepele en ademende stoffen. Het merk engageert zich met deze WE CARE-collectie opnieuw voor een sustainable toekomst ditmaal in samenwerking met Verenigde Naties SDG-ambassadeur Sara Nuru.

s.Oliver WE CARE x SARA NURU

s.Oliver koos niemand minder dan onderneemster en model Sara Nuru als gezicht voor deze duurzame collectie. Sara is tevens ook de eerste ambassadeur voor het s.Oliver duurzaamheidsprogramma WE CARE.

WE CARE. For PEOPLE, the PLANET and the FUTURE.

Sinds 2019 heeft het bedrijf haar engagement voor een duurzame toekomst samengevat met de claim "WE CARE - for PEOPLE, the PLANET and the FUTURE". Hoewel duurzaamheid al jaren een integraal onderdeel van de bedrijfsfilosofie vormt, versterkt s.Oliver met de komst van WE CARE haar inspanningen op het gebied van sociale normen, het beheer van schadelijke stoffen, dierenbescherming, duurzame grondstoffen, recycling, klimaatbescherming en efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Sara Nuru is de perfecte fit voor het duurzame s.Oliver, gezien Nuru veel meer is dan een mooi gezicht. Buiten haar modellencarrière is Nuru immers ook een entrepreneur pur sang. Zo richtte de Duitse schone samen met haar zus een sociaal bedrijf op dat eerlijke biologische koffie uit Ethiopië verhandeld. Aansluitend richtten de zussen ook de non-profit organisatie nuruWomen op, met als doel vrouwen in staat te stellen een onafhankelijk leven te leiden door microkredieten te versterken. Deze inspanningen lieten ook het Duitse Bondsministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ) niet onberoerd, zo werd Nuru benoemd tot SDG-ambassadeur ‘eerlijke consumptie en handel’ voor de Verenigde Naties.

“Met het WE CARE-duurzaamheidsprogramma zet s.Oliver een stap in de goede richting voor de toekomstige generatie, de medewerkers en natuurlijk de consument. Ik ben erg blij om als eerste ambassadeur aan boord te zijn en het bedrijf te ondersteunen bij deze belangrijke stap voor de toekomst" - Sara Nuru

Voor deze unieke samenwerking selecteerde en stylede Sara samen met het s.Oliver Women Design Team haar tien favoriete items. Een zomerse overall, een luchtige jurk en een losse denim behoren tot haar absolute favorieten. Al deze artikelen zijn bovendien gebaseerd op duurzaam gecertificeerde vezelproductie.

De "s.Oliver WE CARE x SARA NURU - sustainable styles by Sara Nuru" zijn vanaf juni te koop via de s.Oliver webshop en bij de fysieke s.Oliver winkels indien de Covid-19 maatregelen dit toelaten.