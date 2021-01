Livera SS21 Collectie

Opvallend roze, dromerige pastels geïnspireerd op de laatste catwalk beelden en trendy earth tones komen samen in de SS21 lingerie én nightwear collectie van Livera.

SUMMER BREEZE

Een frisse nieuwe start deze zomer in de vorm van bloesem prints en dromerige pastels, het zijn de kleuren die in de lente opbloeien. Een overduidelijke trend, overal op de catwalk was daar ineens mintgroen, lichtroze en zacht geel. Livera trekt die trends door en verwerkt de opkomende lente in nightwear en lingerie.

NATURE MEETS PASTELS

Frisse pastels in de mix met faded nature tonen. Het resultaat is speels, maar toch volwassen. De natuur wordt niet alleen geëerd door het gebruik van kleur maar ook door de duurzame elementen die Livera stap voor stap toevoegt bij het maken van de collecties. Met dank aan gerecycled kant en micro, Tencel (gemaakt van houtpulp van Eucalyptusbomen) gebruikt in de Femilet nightwear en organisch katoen.

CLASHING PINKS

Roze in de zomer blijft nou eenmaal een match made in fashion heaven. Gelukkig komt roze in veel verschillende formaties, dit seizoen in poppin’ pink. Roze leent zich perfect om een frisse en verfijnde vrouwelijke touch aan je lingerie wardrobe te geven. In combinatie met een champagne, bruin en een grijstint of een modische leopard of bird-print wordt lief roze ineens verleidelijk stoer.