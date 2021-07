LLOYD: damescollectie SS22

New awareness

Door de huidige crisissituatie gaan we de relevantie van de mode in twijfel trekken. Des te belangrijker lijkt het om een spannende inhoud over te brengen, die is aangepast aan de nieuwe waarden en normen. Dat betekent dat het eigenlijke handwerk weer op de voorgrond treedt en de passie voor originele, esthetische creaties wordt teruggevonden. Een sterk gevoel voor detail zorgt samen met meesterlijke vervaardiging, lichtheid en softness voor maximale luchtigheid en draagcomfort.

Daarbij komen collectiemodules die hele verhalen vertellen. Sociale en ecologische waarden schuiven naar het middelpunt van de aandacht, en in de maatschappij komen nieuwe denkwijzen in zwang. Zo presenteert LLOYD vegan-schoenen van microvezels, evenals een sustainability-groep, waarbij ook een materiaal van gerecycled plastic uit zee en kunststof die van het land afkomstig is, gebruikt worden.

Sneakers

De sneakers van het nieuwe seizoen verschijnen niet langer in de all white-look. Verschillende materialen of kleine kleuraccenten zorgen voor een frisser beeld van de sneaker dan we gewend zijn. Naast de bekende schachthoogtes zijn nu ook middenhoogtes verkrijgbaar, die tussen de varianten low-cut en mid-cut in liggen. De hippe dad sneakers overtuigen met hun materiaal en kleurenmixen, evenals hun karakteristieke, volumineuze zool. Maar ook modellen met minder volume en vederlichte zolen van extralight materiaal en ongevoerde varianten zorgen nog altijd voor visuele en fysieke lichtheid.

Chunky veterschoenen

De trend van combat boots gaat van het afgelopen herfst-/winterseizoen naadloos over in de zomer. Alleen worden all-time favorites als de veterschoen hier gemengd met stevige, bonte zolen en worden de klassiekers modern geïnterpreteerd. Maar ook dit seizoen geldt: Alleen de look doet zwaar aan, de van extralight materiaal vervaardigde zool is vederlicht. Bovendien domineren dit seizoen ook klassieke veterschoenen, die met veelkleurige en complexe zolen wederom frisheid in het segment brengen.

Trekkingsandalen en sandalen met voetbed

Trekkingsandalen en sandalen met een voetbed zijn het komende voorjaars-/zomerseizoen een belangrijk thema. LLOYD biedt hier een upgrade met elegante en hoogwaardige looks, aangevuld met flexibele, fluweelzachte en met leer beklede voetbedden. Met de hand afgewerkte leersoorten met gevlochten optiek of versierd met nagels zorgen voor een kwalitatieve, ambachtelijke uitstraling.

Het zomerassortiment wordt aangevuld met carrévormige espadrilles, flatforms en sportieve plateausandalen.

LLOYD-materialen en kleurenspectrum

Edele kalfsleersoorten met prachtige, ambachtelijke afwerking, gecombineerd met suèdes die in natuurtinten gehouden zijn, domineren het beeld.

De aardachtige natuurtinten worden dit voorjaar / deze zomer vergezeld door zachtroze, hotpink en gele accenten die de collectie doen stralen.