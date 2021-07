LLOYD: damescollectie V/Z22

Timeless favorites & sports touch

Rust, puristische élégance en een groot gevoel voor details en handwerk volgen de onderliggende trend voor de damescollectie voor voorjaar/zomer 2021. De bekende, meesterlijke werkwijze gaat samen met lichtheid en softness, en zorgt zonder meer voor een hoge mate van luchtigheid in het draaggevoel.

De belangrijkste focus ligt op loafers en sneakers. Het gebruik van boterzacht kalfsleer, dat met de hand is afgewerkt, werpt samen met de natuur- en pasteltinten een ongewoon licht op klassieke schoentypes als veterschoenen en loafers. Constructies zonder voering verrassen met hun nieuw verkregen lichtheid, die je niet alleen voelt, maar ook ziet.

Vintage-sneaker

De sneaker voor duursporten verdwijnt geenszins uit het modebeeld, in pure-white-look of aangevuld met aard- en natuurtinten. Met de hand afgewerkt kalfsleer en een organisch lijnenspel ronden het natuurlijke, aardse thema bij de sneakercollectie af.

Voor het eerst komt LLOYD ook met zijn eigen versie van de tennissneaker, die uitstekend met elke outfit te combineren is. Vederlichte zolen van extralight materialen geven net als varianten zonder voering, die vooral dankzij de strobel-maakwijze bijzonder comfortabel zijn, de schoenen een visuele, maar ook fysieke lichtheid.

Loafers: de nieuwe it-pieces

Net als het zwarte jurkje in de kledingkast van elke vrouw is de loafer een veelzijdig combineerbare klassieker, waarmee je op elk tijdstip stijlvol gekleed bent. Deze voormalige herenschoen is bovendien tijdloos elegant. Dankzij de steeds weer nieuwe invalshoeken is bij de loafer ook dit voorjaar/zomer geen spoor van verveling te zien. Tijdloos elegante varianten in lak- of kalfsleer en suède, hoger gesneden, geslotener en gekleder van design, staan opgepept met applicaties als kettinkjes of riempjes en witte zolen voor je klaar.

Platte veterschoenen met herenlook

Boedapesters en brogues tonen verfijning en élégance. Kleine details als two-tone looks, handgestikte naden of markante omkaderingen geven deze edele klassiekers een fris, modern uiterlijk.

De vetercollectie wordt afgerond met zomerse varianten met een lage hak en deels voeringloze varianten, die de modellen een nieuwe lichtheid en zomerse flair verlenen. In felle kleuren of in edel, met de hand in uni afgewerkt kalfsleer.

LLOYD materiaal- en kleurenspectrum

'Back to the core:' Op de voorgrond staan onze edele kalfsleersoorten met prachtige, ambachtelijke afwerking, gecombineerd met suèdes, die in natuurtinten gehouden zijn.

Het kleurenspectrum is vooral geconcentreerd op neutrale en aardse tinten als zand, cognac en roestbruin, opgefrist door pastelachtig mint. Rood en geel als kleuraccenten ronden het beeld van de collectie af.