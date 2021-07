LLOYD: herencollectie SS22

New definition

De mode in het post-coronatijdperk leidt tot nieuwe denkwijzen, en traditionele waarden en normen worden in twijfel getrokken. De rol van de mode wordt opnieuw gedefinieerd en met de ervaringen van de lockdown en de daarmee gepaard gaande beperkingen volledig nieuw geconcipieerd.

Het streven naar vrijheid, smart comfort en duurzaamheid zijn bepalende factoren bij de ontwikkeling van nieuwe collecties. Sociale en ecologische waarden treden op de voorgrond, en oplettendheid krijgt hoge prioriteit. De business van de herenmode beleeft een ingrijpende koerswijziging van formele normen naar een garderobe die authentieke, sportieve en modernistische elementen versmelt tot een eigentijdse visie van comfort en lichtheid. Het is tijd dat modebedrijven deze leidende rol opnieuw opeisen en antwoorden vinden voor een spannender toekomst van de mode met meer evenwichtigheid en vreugde.

De schoenmode van LLOYD komt het komende voorjaars-/zomerseizoen met antwoorden die hier naadloos bij aansluiten.

Het sportieve assortiment, kernonderdeel van de nieuwe LLOYD-collectie, is verder uitgebreid en presenteert zichzelf superinnovatief, modieus en met grote liefde voor details. Zo vind je in de nieuwe voorjaars-/zomercollectie van LLOYD simpelweg alles van coole runners, treffende, superlichte cupsoles en hypermoderne zoolconcepten tot en met elegante edelsneakers in kostbare leersoorten. Bij de keuze van de materialen en componenten is zeer veel aandacht besteed aan maximaal comfort: Een hoge mate van flexibiliteit en comfort gaan samen met extreme lichtheid. Bijzondere aandacht verdient het gebruik van nieuwe, innovatieve textielsoorten, zoals een stof met verlopende kleuren, die garant staat voor spannende nieuwe styles. Echte blikvangers zijn ook de supercoole runners met een nieuw 3D-design.

Speciale zomerthema's zijn in het komende seizoen onontbeerlijk. Zo komt LLOYD met edele city-sandalen van fluweelzacht kalfsleer, frisse, zomerse modellen van suède met gevulkaniseerde zolen, en luchtige strandschoenen van flexibele mesh-materialen. Dit alles in aantrekkelijke, zomerse kleuren, gecombineerd met veel wit.

'Vegan' en 'sustainability' zijn de nieuwe hoogtepunten. Deze worden met modieuze, jonge runnerconcepten modern geënsceneerd. Daarbij grijpt LLOYD terug op materiaal van gerecycled plastic uit zee en kunststof die van het land afkomstig is, en anderzijds op oppervlakken die uit schimmelculturen geproduceerd zijn.

In het segment 'modern business' is de hedendaagse trend naar een casual look in markante, facetrijke leersoorten en oppervlakken, interessante prints en ongewone reliëfs te zien. Ook hier komt comfort bij LLOYD op de eerste plaats, met lichte, geschuimde zolen, comfortabele, uitneembare voetbedden en soepele leersoorten. Er worden ook steeds meer modellen zonder voering vervaardigd. Nieuwe leestmodellen en complexe, fantasievolle zolen zorgen hier voor aandacht en de nodige kick.

In het klassieke segment domineren heldere, puristische, strakke vormen, hetzij op masculiene leesten, samen met individuele, karaktervolle leersoorten, hetzij op elegante, mediterrane vormen met edele, handgeborstelde bovenmaterialen. De individuele handafwerking geeft deze nieuwe schoenen een speciale, ambachtelijke touch en een bijzonder hoogwaardige en unieke look.

Het nieuwe kleurenspectrum strekt zich uit van veel zonnige pasteltinten via warme, aardse kleuren tot combinaties van exotisch-tropische fantasieën. Licht gedekt, zomers wit en de kleurwerelden van de jungle zijn perfecte partners. Blauwtinten zijn nog altijd zeer present, maar ook zomers lichte rood- en groenvarianten worden vaker gebruikt. Hoe veelzijdig de actuele LLOYD-herencollectie ook is, iets verbindt alle modellen toch: het edele design, het meesterlijke handwerk, en het rode streepje op de hak.