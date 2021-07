LLOYD: herencollectie V/Z22

New change

Het post-coronatijdperk is begonnen. De mode staat voor grote uitdagingen. Ook na het einde van de lockdown staat de consumptie van mode nog ver van elke normaliteit. Hoe gaat het 'nieuwe normaal' eruitzien? Welke argumenten zijn in de toekomst relevant? Belangrijke trefwoorden worden 'smart comfort', 'true function', 'duurzaamheid' en 'speciale wannahaves'. Een doorslaggevende indicator van toekomstige ontwikkelingen in de mode is de omslag in waarden onder consumenten. De jeugd begint de vroegere 'no-limit'-consumptiestijl te verwerpen en de millennials zijn vastbesloten om op basis van een groter bewustzijn nieuwe sociale en ecologische waarden te integreren. De branche voor herenmode beleeft een ingrijpende omslag van formele normen naar een hedendaagse garderobe, waarin authentieke, sportieve en modernistische elementen versmelten tot een hedendaagse visie op comfort en lichtheid. De mode was altijd al de speerpunt van maatschappelijke veranderingen. Nu is het tijd om deze leidende rol als modefirma te heroveren en antwoorden te vinden voor een evenwichtiger, vrolijker en opwindender toekomst in de mode!

De schoenmode van LLOYD komt het komende voorjaars-/zomerseizoen met antwoorden die hier tot in de details op aansluiten. Het sportieve assortiment, kernonderdeel van de nieuwe LLOYD- collectie, is verder uitgebreid en presenteert zichzelf superinnovatief, modieus en met grote liefde voor details. Zo vind je in de nieuwe voorjaars-/zomercollectie van LLOYD simpelweg alles van coole runners, treffende, superlichte cupsoles en hypermoderne zoolconcepten tot en met elegante edelsneakers in kostbare leersoorten.

Bij de keuze van de materialen en componenten is zeer veel aandacht besteed aan maximaal comfort door middel van hoge flexibiliteit, draagcomfort en uiterste lichtheid. Hier is het zaak om te wijzen op het gebruik van nieuwe, innovatieve leersoorten zoals stretch-suède, dat elke voet als een sok omsluit en daarmee een optimale pasvorm garandeert. Echte blikvangers zijn ook de supercoole runners met hun moderne 3D-design.

Speciale zomerthema's zijn het komende seizoen onontbeerlijk. Zo komt LLOYD met edele city- sandalen van fluweelzacht kalfsleer, frisse, zomerse stoffen modellen en luchtige strandschoenen van flexibele mesh-materialen. Dit alles in aantrekkelijke, zomerse kleuren, gecombineerd met veel wit.

In het segment 'modern business' is de hedendaagse trend naar een casual look in markante, facetrijke leersoorten en oppervlakken, interessante prints en ongewone reliëfs te zien. Ook hier komt comfort bij LLOYD op de eerste plaats. Er worden lichte, geschuimde zolen, comfortabele, mobiele voetbedden en soepele leersoorten toegepast. Nieuwe leestmodellen en complexe, fantasievolle zolen zorgen hier voor aandacht en de nodige kick.

In het klassieke segment domineren heldere, puristische, strakke vormen, hetzij op masculiene leesten, samen met individuele, karaktervolle leersoorten, hetzij op elegante, mediterrane vormen met edele, handgeborstelde bovenmaterialen. De individuele handafwerking geeft deze nieuwe schoenen een speciale, ambachtelijke touch en een bijzonder hoogwaardige en unieke look.

Het nieuwe kleurenspectrum strekt zich uit van veel zonnige pasteltinten via warme, aardse kleuren tot aan exotisch-tropische fantasieën en combinaties. Licht gedekt, zomers wit en de kleurwerelden van de jungle zijn perfecte partners. Blauwtinten zijn nog altijd zeer present, maar ook zomers lichte rood- en groenvarianten worden vaker gebruikt.

Hoe veelzijdig de actuele LLOYD-herencollectie ook is, iets verbindt alle modellen toch: het edele design, het meesterlijke handwerk, en het rode streepje op de hak.