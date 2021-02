LMTD AW21: fashion for the inbetweeners

AW21 - Girls

Donkerbruin, rood en oranje zijn de belangrijke trendkleuren in de AW21 meiden collectie van LMTD. Met donkerbruin als basiskleur vanuit de aanhoudende trends binnen accessoires en interieurdesigns. In deze collectie vind je diverse ‘Seersucker’ stoffen met ruitjes en essentiële gebreide vestjes die niet meer te missen zijn in deze tijd. De ‘stay at home’ items in deze collectie hebben een upgrade gekregen zodat ze niet alleen perfect zijn om mee op de bank te zitten, maar waarin je je huis ook fashionable kunt verlaten.

AW21 - Boys

Voor de jongens gaan we dit seizoen voor verschillende flanellen shirts en de reg pants. Een kleur die veel voorkomt in deze collectie is beige. Ook de fashionable twin sets kunnen niet ontbreken naast de ‘stay at home’ collectie van de meiden. Daarnaast zie je veel basic hoodies en school vibe achtige prints.

About LMTD

LMTD is er sinds 2016 voor alle fashion forward teens en tweens. Een tienermerk met Deense roots dat meiden en jongens van 10 tot en met 16 jaar oud een opstapje naar het vormen van hun eigen identiteit biedt. De doelgroep is goed geïnformeerd en heeft een duidelijk persoonlijke stijl en smaak. De LMTD tiener volgt alle trends op de voet door middel van social media en het straatbeeld. LMTD biedt deze tieners de mogelijkheid om zich te laten zien als een echte trendsetter.

Sustainable is the new normal

Samen met de tiener die nog lang op deze wereld moet leven, vinden wij duurzaamheid een groot goed. Om onze planeet zo goed mogelijk te behandelen gebruiken wij verschillende duurzamere materialen. LMTD ziet duurzaamheid als het nieuwe normaal en draagt zo haar steentje bij.

Wat biedt LMTD

Per jaar biedt LMTD 6 collecties aan, waar elke collectie twee levermaanden bevat. Omdat LMTD zo fashion forward is en de trends op de voet volgen, biedt ze het hele jaar door express collecties aan. De verkoopprijzen variëren van gemiddeld €16,99 voor een T-shirt, tot gemiddeld €39,99 voor een jeans en €44,99 voor een hoodie. Kortom; Fashionable artikelen voor een betaalbare prijs.